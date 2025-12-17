Hani siz FETÖ’ye karşıydınız! Fondaş medya 17-25 aralık ihanetine suspus

17-25 Aralık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali Karahasanoğlu, o dönemde ortaya atılan iddiaların bugün neden gündeme getirilmediğini sorguladı.

Karahasanoğlu, Akit’in FETÖ kumpaslarına karşı ilk günden itibaren net duruş sergilediğini vurgulayarak, Marmaray gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden birine “asrın yolsuzluğu” yaftasıyla gölge düşürülmek istendiğini, aradan geçen yıllarla birlikte gerçeklerin çok daha net görüldüğünü ifade etti.

İşte Karahasanoğlu'nun o sözleri;

"Evet, 17-25 Aralık’ı kim hatırlamış? Akit hatırlamış. Hani iddia sahipleri; FETÖ’cülerle birlikte, FETÖ’ye karşıymış gibi bize kendilerini tanıtan Birgün, Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi... Hatırlamış mı? Hatırlamamış. Niye hatırlamıyorsunuz ki? Eğer haklıysanız, eğer FETÖ’nün kurduğu kumpaslarda iddia edilen hususlar doğru idi ise bir hatırlatın ya bize! Deyin ki; 'Bakın 17 Aralık’ta şöyle olmuştu, sonra şöyle şöyle üzeri kapatıldı' diyebiliyorsanız buyurun hatırlatın.

Neyi hatırlatacaksınız? İşte Sirkeci’de Marmaray’ın üzerinde denk gelen -Marmaray yapılıyor, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi, iki kıta denizin altından birbirine bağlanıyor- Marmaray’ın geçtiği noktanın üzerindeki bir otopark imar planı değiştiriliyormuş; 'Asrın Yolsuzluğu' diye tanıtılıyor.

Şimdi bugün eğer yürekleri varsa, cesaretleri varsa çıksınlar bizim karşımıza. Tabii bazen bazı olayları böyle hızlı bir şekilde 'Yahu hırsızlık var burada!' falan filan dendi mi insanlar bir telaşa kapılıyor; 'Yahu acaba bir şey mi var?' falan diye. Biraz sakin olunursa, biraz kenara çekilip 'Ya bir görelim bakalım ne var, gerçekten bir yolsuzluk var mı yok mu?' diye biraz kenardan, biraz üst perdeden olayları izlersek daha net bir çıkarımda bulunabiliriz.

Dolayısıyla 17 Aralık olaylarına da bugün çok daha, çok daha net bir fotoğraf çekme imkanımız var. Onun için Akit, cesur bir şekilde o zaman da karşı çıkmış; bugün de 'FETÖ’nün ihanetinin üzerinden 11 yıl geçti, 12 yıl geçti' (tartışmaları)... 11’i doldurduk, 12’ye giriyoruz. Şu yaştayız mı, yoksa bu yaştayız mı mevzusuna dönmeden..."