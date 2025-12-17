  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gurbetçi vatandaş fena yakalandı Almanya'da fakir Türkiye'de zengin

Karadeniz'de neler oluyor? Savaş uçakları ve bombardıman uçakları uçuş gerçekleştiriyor

Önce “Hangi millettensin” dedi sonra katletti: Müslüman çocuğa faşist saldırı

Avrupa Cenneti” Masalı Çöktü! Gurbetçi Anlattı, Türkiye Düşmanları Kudurdu

Türkler Kudüs'ü fethedecek!

Emine Erdoğan’dan ‘Hind Rajab'ın Sesi’ filmine duygusal paylaşım: Boğazımda düğümlenen acıyla izledim!

Terörsüz Türkiye'de flaş gelişme! Saat 16.00'da TBMM'de gerçekleşecek

Küçücük Yüreklerden Büyük Ders! Yerli Malını Çocuklar Hatırlattı, Türkiye Gururlandı**

Tam 78 kilometrelik eser! 2 kent arasında müthiş proje

AK Partili Gül fena kapak yaptı! Ali Mahir konuşana kadar 2 konut yapıldı
Gündem Hani siz FETÖ’ye karşıydınız! Fondaş medya 17-25 aralık ihanetine suspus
Gündem

Hani siz FETÖ’ye karşıydınız! Fondaş medya 17-25 aralık ihanetine suspus

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV’de katıldığı programda 17-25 Aralık kumpaslarının yıldönümünde sessizliğe bürünen muhalif medyaya sert eleştirilerde bulundu. Karahasanoğlu, FETÖ’nün yargı ve emniyet eliyle gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimini hatırlatarak, "Kendisini FETÖ karşıtı olarak pazarlayanlar bugün neden suskun?" sorusunu yöneltti.

17-25 Aralık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali Karahasanoğlu, o dönemde ortaya atılan iddiaların bugün neden gündeme getirilmediğini sorguladı.

Karahasanoğlu, Akit’in FETÖ kumpaslarına karşı ilk günden itibaren net duruş sergilediğini vurgulayarak, Marmaray gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden birine “asrın yolsuzluğu” yaftasıyla gölge düşürülmek istendiğini, aradan geçen yıllarla birlikte gerçeklerin çok daha net görüldüğünü ifade etti.

 

İşte Karahasanoğlu'nun o sözleri;

"Evet, 17-25 Aralık’ı kim hatırlamış? Akit hatırlamış. Hani iddia sahipleri; FETÖ’cülerle birlikte, FETÖ’ye karşıymış gibi bize kendilerini tanıtan Birgün, Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi... Hatırlamış mı? Hatırlamamış. Niye hatırlamıyorsunuz ki? Eğer haklıysanız, eğer FETÖ’nün kurduğu kumpaslarda iddia edilen hususlar doğru idi ise bir hatırlatın ya bize! Deyin ki; 'Bakın 17 Aralık’ta şöyle olmuştu, sonra şöyle şöyle üzeri kapatıldı' diyebiliyorsanız buyurun hatırlatın.

Neyi hatırlatacaksınız? İşte Sirkeci’de Marmaray’ın üzerinde denk gelen -Marmaray yapılıyor, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi, iki kıta denizin altından birbirine bağlanıyor- Marmaray’ın geçtiği noktanın üzerindeki bir otopark imar planı değiştiriliyormuş; 'Asrın Yolsuzluğu' diye tanıtılıyor.

Şimdi bugün eğer yürekleri varsa, cesaretleri varsa çıksınlar bizim karşımıza. Tabii bazen bazı olayları böyle hızlı bir şekilde 'Yahu hırsızlık var burada!' falan filan dendi mi insanlar bir telaşa kapılıyor; 'Yahu acaba bir şey mi var?' falan diye. Biraz sakin olunursa, biraz kenara çekilip 'Ya bir görelim bakalım ne var, gerçekten bir yolsuzluk var mı yok mu?' diye biraz kenardan, biraz üst perdeden olayları izlersek daha net bir çıkarımda bulunabiliriz.

Dolayısıyla 17 Aralık olaylarına da bugün çok daha, çok daha net bir fotoğraf çekme imkanımız var. Onun için Akit, cesur bir şekilde o zaman da karşı çıkmış; bugün de 'FETÖ’nün ihanetinin üzerinden 11 yıl geçti, 12 yıl geçti' (tartışmaları)... 11’i doldurduk, 12’ye giriyoruz. Şu yaştayız mı, yoksa bu yaştayız mı mevzusuna dönmeden..."

Mahmut Arıkan’ın metin yazarı CHP’li mi, DEM’li mi? Ali Karahasanoğlu yazdı
Mahmut Arıkan’ın metin yazarı CHP’li mi, DEM’li mi? Ali Karahasanoğlu yazdı

Gündem

Mahmut Arıkan’ın metin yazarı CHP’li mi, DEM’li mi? Ali Karahasanoğlu yazdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23