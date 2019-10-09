0553 313 94 23

İETT sürücüsü yolcuları indirip o aracın peşine düştü! Önüne kırıp durdurdu

Makas atarken İETT aracına çarpan sürücü, aynı aracın şoförü tarafından filmleri aratmayan bir kovalamaca sonucu yakalandı. Yolcuları indiren İETT sürücüsü, aracını makas atan sürücünün önüne kırarak kaçmasını engelledi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:18
İETT sürücüsü yolcuları indirip o aracın peşine düştü! Önüne kırıp durdurdu

İstanbul E-5 karayolunda Büyükçekmece’den Avcılar istikametine ilerleyen bir sürücü önce İETT aracına çarptı, sonra ise makas atarak ilerlemeye devam etti. Yolcuları indirerek genç sürücünün peşine düşen İETT sürücüsü ise, yakaladığı sürücünün kaçmasını engellemek için önüne kırıp demir bariyerlerin arasını sıkıştırarak durdu.

İstanbul'daki olay, dün gece 21.30 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece-Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Yılmaz Ö. bir arkadaşı ile birlikte okuldan çıktıktan sonra arabayla dolaşmaya çıktı. Büyükçekmece’de kampüsü bulunan okuldan ayrılan gençler, bu sırada Beylikdüzü bağlantı yolunda İETT otobüsüyle yol verme tartışması yaşadı. Tartışma sırasında aracıyla ilerleyen Yılmaz Ö. İETT aracının sol ön tamponuna çarparak yoluna devam etti.

Yolcuları indirip peşine düştü

İETT aracının sürücüsü Atilla A. ise yaşanılanlara sinirlenerek, yolcuları indirip gencin peşine düştü. Bu sırada Yılmaz Ö., makas atarak yoluna devam ederken, Atilla A. trafiğin yoğunlaştığı bir noktada genç sürücüyü yakaladı. Durması yönünde el hareketlerine bulunarak, genç sürücünün yanında ilerlemeye devam etti.

Bariyerlere sıkıştırıp durdurdu

İETT şoförü, genç sürücüye el kol işaretleriyle durdurmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine İETT şoförü, E-5 karayolunda Yılmaz Ö’nün kullandığı aracın önüne kırıp demir bariyerlere sıkıştırarak durdurdu.

Araçtan inen Atilla A. genci arabadan indirmeye çalıştı ancak kapıları kilitleyen Yılmaz Ö. ve arkadaşı arabanın içinde polisin gelmesini bekledi. Bu sırada sinirlerine hakim olamayan Atilla A. kapıyı açmayan gencin bulunduğu aracı yumrukladı.

İhbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı da gözaltına aldı. Trafik ekiplerinin gelmesi üzerine gerekli raporların tutularak araçlar, yoldan kaldırıldı. Kısa bir süre aksayan trafik daha sonra normale döndü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:18
  1. İstanbul E-5 karayolu
  2. Büyükçekmece
  3. İETT

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT için nabız mı yokladı ? Son haberler EYT’de yeni gelişme var mı?
    1. EYT için nabız mı yokladı ? Son..
    2. Antalya’da engelli sağlık raporu veren..
    3. AK Parti bu hataları nasıl yapıyor?
    4. Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
    5. Trabzon’da engelli sağlık raporu veren..
    6. Adana’da engelli sağlık raporu veren..
    7. Karnın sağ tarafının ağrısı için hangi..
    8. Bursa’da engelli sağlık raporu veren..
    9. İran'da operasyon karmaşası! Dün karşı..
    10. Barış Pınarı Harekatı, Esedcileri..
    11. iPhone 11'in Türkiye fiyatı belli oldu!
    12. Teröristlerin sözcüsü Salih Müslim,..
    13. Gizli kamera rezaleti! Sapık..
    14. İzmir'de engelli sağlık raporu veren..
    15. Operasyonun başlaması an meselesi!..
    16. Tarihi yapıda ahlaksız fotoğraf..
    17. Twitter gündem Twitter’da bugün en çok..
    18. Ankara’da engelli sağlık raporu veren..
    19. “İhracatın büyümeye katkısı sürecek”
    20. Gaziantep'te hırsızlık operasyonları
    21. YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı
    22. “İş büyüten” fuar yarın
    23. Afrika'ya yatırımda başı Çin çekiyor
    24. Türkiye'den operasyon açıklaması:..
    25. Hackerlar en çok sağlık sektörüne..
    26. Gıda perakendecileri bu zirvede..
    27. İstanbul’da engelli sağlık raporu..
    28. TSK'ya destek verecekler! Harekat..
    29. Yıllık yüzde 5 büyümenin formülü..
    30. Dünya Bankası'ndan Türkiye için çok..
    Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"