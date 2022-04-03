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Medya İETT şoförünü darbedip trafiği altüst etmişti! Burak Yörük özür diledi
Medya

İETT şoförünü darbedip trafiği altüst etmişti! Burak Yörük özür diledi

İETT şoförüne saldırıp trafiği alt üst eden Burak Yörük, kendisine gelen tepkilerden sonra geri adım atarak özür diledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 18:01:00 - 2022-04-03 18:08:57

Bir İETT şoförü ile tartışıp darbeden oyuncu Burak Yörük, gelen tepkilerden sonra sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla özür diledi.

Gelen tepkilerden sonra özür diledi!

Burak Yörük, trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldırmış, amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tartışılmış ve Yörük'e tepki gösterilmişti.

Gelen tepkiler üzerine açıklamada bulunan Yörük, "İşim dışında böyle bir olayla gündeme geldiğim için çok üzgünüm ve yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim." dedi.

"Öncelikle şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim." ifadesini kullanan Yörük, İETT şoförünü hedef alarak, "Kız arkadaşımı trafikte zor durumda bırakan, sıkıştıran ve yetmiyormuş gibi yanımızdan geçerken küfürler eden bir otobüs şoförüyle girmiş olduğumuz sözlü tartışma, beyefendinin tahrikleri, küfürleri ve sonrasında da beni dışarıya çağırmasıyla büyüdü. Doğru olan kendisiyle hiç muhatap olmadan polise haber verip şikayetimi yapmaktı. Ancak tartışma kendisinin beni camdan içeri çekmesiyle fiziksel bir mücadeleye dönüştü ve bu noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

Polis olaya müdahale etmedi iddiası

Burak Yörük sözlerine şöyle devam etti:

Olaya müdahale eden polis memurları trafiği tıkamamak adına olayın aslının takibini yol kenarında yaptı. Medyaya düşen görüntülerde maalesef olayın başlangıç anları bulunmuyor. Dolayısıyla bu haliyle kesinlikle yanıltıcı bir durum ortaya çıkıyor. Tüm samimiyetimle yaşanan bu talihsiz durumun içinde olduğum için herkesten tekrar özür dilerim.

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