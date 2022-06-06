İETT otobüsünde taciz! Yolcular yakaladı
Ataşehir'de bir İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi, diğer yolcular tarafından fark edildi. Yolcuların tepkisiyle karşılaşan şahıs, ''Kaçmam, mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim'' sözleriyle savundu.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde İETT otobüsünde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde bir şahıs kadın yolculardan birinin uygunsuz fotoğrafını çekti.
Diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine otobüste bağrışmalar oldu. Uygunsuz fotoğrafı çekilen kadın, “Haklı falan değilsin, fotoğrafımı çekmek ne demek?” diye tepki gösterdi.
"Kaçmam, mühendisim ben"
Otobüsteki yolcular tarafından yakalanan tacizci, “Kaçmam, mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim“ demesi dikkat çekti.
Tacizci şahsı yakalayan yolcu, cep telefonundan fotoğraflar kısmını açarak uygunsuz fotoğrafın çekildiğini doğruladı.
Fotoğrafın çekildiğini doğrulayan yolcu, “Bu fotoğraf ne? '2 çocuk babasıyım' diyorsun. Kızın fotoğrafını çekiyorsun“ diyerek tepki gösterdi.
Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tacizci polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.