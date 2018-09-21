İETT duyurdu! Yüzde 50 indirimli olacak
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (İETT) resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yarın toplu ulaşım ücretleri yüzde 50 indirimli olacak.21 Eylül 2018 Cuma 17:24
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yarın toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olacağını bildirdi.
TÜM GÜN OLACAK
İETT'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 22 Eylül Cumartesi günü toplu ulaşım araçları tüm gün yüzde 50 indirimli olacaktır." denildi.
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