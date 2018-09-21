THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

İETT duyurdu! Yüzde 50 indirimli olacak

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (İETT) resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yarın toplu ulaşım ücretleri yüzde 50 indirimli olacak.

21 Eylül 2018 Cuma 17:24
İETT duyurdu! Yüzde 50 indirimli olacak

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yarın toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olacağını bildirdi.

TÜM GÜN OLACAK

İETT'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 22 Eylül Cumartesi günü toplu ulaşım araçları tüm gün yüzde 50 indirimli olacaktır." denildi.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 17:24
  1. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT)
  2. Avrupa Hareketlilik Haftası
  3. İETT

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nöbetçi eczane Aliağa İzmir
    1. Nöbetçi eczane Aliağa İzmir
    2. Nöbetçi eczane Karaburun İzmir
    3. Nöbetçi eczane Kemalpaşa İzmir
    4. Gümüşpala nöbetçi eczane İzmir
    5. Almanya'dan Türkiye'ye teklif:..
    6. Filistin Devlet Başkanı Abbas:..
    7. Alman Demiryolları Sanayisi Birliği..
    8. Kremlin'den Amerika'nın yeni..
    9. Amerika'da imalat sanayi 17 yılın en..
    10. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligindeki..
    11. TBMM Başkanı Yıldırım, Bakü'de aşure..
    12. Batı Afrika ülkesi Gana'da sel 34..
    13. TZD'den fındıkta "taban fiyat" isteği
    14. İstanbul Kartal'da motosikletle..
    15. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,..
    16. CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri..
    17. İngiltere basını çıldırdı: May bizi..
    18. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi:..
    19. Cuma namazı sonrası sokaklar Erdoğan..
    20. FIFA 19'un en iyi 10 defans oyuncusu..
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!