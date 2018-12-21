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IEA Başkanı Fatih Birol: "Önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarında çok büyük bir yükseliş beklemiyoruz"
21 Aralık 2018 Cuma 11:34
Günün Özeti
Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:34
Fatih Birol
IEA
petrol
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