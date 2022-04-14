İdris Naim Şahin kimdir nereli? İdris Naim Şahin hayatı!

İdris Naim Şahin 1 Haziran 1956 tarihinde Ünye'de doğdu. Türk siyasetçi, eski İçişleri Bakanı. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ordu il maiyet memurluğundan sonra 1980 yılında kaymakam oldu. Araklı, Türkeli, Ermenek, Devrekani, Eleşkirt, Cizre ve Elmalı ilçelerinde kaymakamlık yaptı. TODAİE Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını bitirdi.

1989 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi oldu. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Belediye’nin personel, idari, hukuki, sosyal ve kültürel hizmet birimlerinin yönetiminde bulundu. 1999 yılından itibaren İBB Başkan Danışmanlığı, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörlüğü ve İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. İOOHDK Üyeliği, Türkmenistan Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve 2001-2011 yılları arasında genel sekreterlik görevini yürüttü. 3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 Milletvekili Seçimleri'nde İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 24. Dönem Ordu milletvekili olarak tekrar TBMM'ye girdi. Seçimlerden hemen sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan 61. Hükûmet'te İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 24 Ocak 2013 tarihinde Kabine revizyonu ile Başbakan tarafından görevinden alındı. Yerine İstanbul eski Valisi ve Ak Parti Mardin milletvekili Muammer Güler getirildi. Evli ve altı çocuk babasıdır.

Yerine getirilen Ak Parti Mardin Milletvekili Muammer Güler Döneminde Çözüm süreci hükûmet tarafından resmen kabul edilmiş ve Muammer Güler'in Mardin'e yaptığı ilk ziyarette ilan edilmiştir.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını (17-25 aralık Operasyonu) takip eden istifaların ardından 25 Aralık 2013 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilliği görevinden istifa etti. İstifasından sonra "Hükümet etmede, niyetlerinden emin olunmayan bürokratik ve politik dar bir oligarşik kadronun tavsiye, yönlendirme ve etkinliğinin tercih edildiği anlaşılmaktadır. Bölücü terör örgütünün unsurlarıyla yürütülen ancak millî vicdan ve haysiyeti inciten ve mevzu hukuku zorlayan sürecin çözüm özelliği- belki istenmeden- çözülme hayalcilerine fırsat ve olanak sağlar duruma evrilmiştir. Emniyet ve yargı personeline yapılan uygulamalar, değerlendirmeler akıl, hukuk ve adalet anlayışıyla izah olunamamaktadır. Kuruluşunda kolay ve sevinçli bir kararla üye olduğum partimden, zor ve üzüntü veren bir kararla istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

İstifa sonrası verdiği demeçlerde Çözüm süreci'ne karşı sert eleştiriler getirmiştir. Ayrıca kendisinin görevden alınması dahil bazı konuların da çözüm sürecinde verilen tavizler olduğunu ifade etmiştir.

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğu açıklandı.[4] Ancak daha sonrasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'nun yaptığı açıklamada "zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı." dedi. Bu gelişmelerin ardından Şahin Saadet Partisi'nden Ordu Büyükşehir Belediye başkanlığına aday oldu. Fakat %26.1 oy alarak seçimi %56.7 alan AK Parti adayı Hilmi Güler'in ardından 2. sırada tamamladı.