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İdrar yolu hastalıkları “ürodinami” ile teşhis edilebiliyor

Üroloji Uzmanı Opr.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:17
İdrar yolu hastalıkları “ürodinami” ile teşhis edilebiliyor

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Çağlar, mesanenin fonksiyonlarını ölçen "ürodinami testi" ile idrar yolu hastalıklarını kolaylıkla teşhis edebildiklerini söyledi.


İdrar kaçırmanın ciddi tıbbi ve sosyal sorunlar ortaya çıkarabildiğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Çağlar, “İşte bu problemin nedenleri ürodinami testi ile belirlenebiliyor. Ürodinami ünitesi, her yaşta erkek ve kadında görülebilen idrar tutabilme ve idrar yapabilme ile ilgili sorunları ayrıntılı tanısal incelenme olanağı sağlıyor. Peki, bu test nasıl yapılıyor? Mesaneye takılan ince bir sonda yardımı ile mesane sıvı ile dolduruluyor. Doldurma ve daha sonra boşaltma (idrar yapma) esnasında mesanedeki durum, bilgisayar yardımıyla kaydediliyor ve uzman tarafından yorumlanıyor” dedi.


Opr. Dr. Mustafa Çağlar, ürodinami testi hakkındaki şu bilgileri verdi:


“Tekrarlayan idrar kaçırma atakları olanlara, karışık tipte (baskı+sıkışma/hissetmeden) idrar kaçırması ve sıkışma semptomları veya eşlik ettiği idrar yapma problemlerinde, idrar yakınmaları, tıkanıklık (örneğin prostat) düşündürüyorsa, uygun tedaviye rağmen idrar yakınmaları devam ediyorsa, hem tıkanmaya bağlı alt üriner sistem şikayeti, hem de nörolojik hastalık varsa, genç hastaların ileri derecede idrar yakınmalarında, mesane (idrar torbası) bozukluğu olanlarda, gece veya gündüz idrar kaçırma problemi olan çocuklara. Test yapılmadan önce TİT ve idrar kültürü yapılıp idrar yollarında aktif enfeksiyon olmadığından emin olunmalıdır. Hastaya alt idrar kanalı (üretra) ince bir sonda takılır. Mesanedeki idrar boşaltılır ve kaydedilir. Bundan sonra mesane içerisine bir adet ince yumuşak, can yakmayan bir basınç kateteri yerleştirilir. Bu kateter ile mesane içi basınçları ölçülür. Hastanın ilk idrara çıkma hissi, sıkışma hissi, maksimum kapasite kaydedilir. Bu arada inkontinansı (idrar kaçırma) olduğu nokta işaretlenir. Mesane genişliği, mesane kası basınçları ve uyumsuzluğu kaydedilerek raporlanır. Bu ölçümlerden yola çıkılarak idrar yolu şikayetlerinin nedeni bulunup, nedene göre ilaç tedavisi veya ameliyat kararı verilir. Ürodinami ağrısız ve sancısız bir ölçümdür. Yeni doğan bebekler de dahil olmak üzere her yaşta insan uygulanabilmektedir.”

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:17
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