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İdrar yolları nasıl temizlenir? İdrar yanması nasıl geçer evde

İdrar yolları nasıl temizlenir? İdrar yanması nasıl geçer evde? İdrar yaparken yanma olması idrar yolu iltihabı fazlaca bir risk taşır. İdrar yollarını temizlemek için hangi kürün içilmesi gerektiği de sorgulanmakta. İşte idrar yolları temizleme kürü hazırlanışı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 19:09
İdrar yolları nasıl temizlenir? İdrar yanması nasıl geçer evde

İdrar yolları nasıl temizlenir? İdrar yanması nasıl geçer evde? İdrar yaparken yanma olması idrar yolu iltihabı fazlaca bir risk taşır. İdrar yollarını temizlemek için detoks da yapılır.  

İdrar yolları iltihabı için çayı malzemeleri

1 litre su

1 demote maydonoz

1 tutam mısır püskülü

1 tutam kiraz sapı

Yarım limon

İdrar yolları iltihabı için çay tarifi 

Bir demet maydonozu bir litre su dolu bir kabın içine konur. İçine bir tutam kiraz sapı, bir tutam da mısır püskülü konur. İçine yarım limon konur. 15 dakika kaynatıldıktan sonra 15 dakika demlemek için bekletilecek. Bu körle kadınlar ödem atar. İdrar yollarındaki kumları, idrar yollarındaki iltihabı temizlemede, kilo vermede, vücudunuzda detoks yapmak için yapılan bir karışımdır.

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 19:09
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