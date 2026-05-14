  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den Suudi Arabistan'a müjde gibi haber Sel felaketi için devlet düğmeye bastı! Mağdur vatandaşlara 30 milyonluk dev destek! Örgüt elebaşı Ayhan Bora Kaplan hakkında flaş gelişme Mersin'de akaryakıt tesisinde facia! Patlamada yüksekten düşen işçi can verdi! Putin'den "nükleer güç" mesajı! Avrupa'nın uykusu kaçacak Tanju Özcan için istenen ceza belli oldu CHP’li belediye yine bildiğiniz gibi! Turizmin göz bebeği ilçe mikrop yuvasına döndü Siyonist yalakaları! Eurovision'un hesabında skandal sansür Uluslararası kuruluşların raporu: İsrail cezaevlerinde Filistinli esirlere işkence ve cinsel saldırı Havalara uçuran transferlerin mali bedeli ağır! Galatasaray’da dev borç
Aktüel Ehliyet kullanımında yeni dönem!
Aktüel

Ehliyet kullanımında yeni dönem!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ehliyet kullanımında yeni dönem!

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni ehliyet düzenlemesine göre, 65 yaşını dolduran sürücüler ehliyetlerini her 3 yılda bir yenilemek zorunda olacak. 80 yaş üzerindeki sürücüler için ise yenileme süresi 2 yıla düşürülecek. Düzenlemenin, ileri yaş grubundaki sürücüler için sağlık ve sürüş yeterliliği denetimlerini artırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni ehliyet düzenlemesine göre, 65 yaşını dolduran sürücüler ehliyetlerini her 3 yılda bir yenilemek zorunda olacak. 80 yaş üzerindeki sürücüler için ise yenileme süresi 2 yıla düşürülecek. Düzenlemenin, ileri yaş grubundaki sürücüler için sağlık ve sürüş yeterliliği denetimlerini artırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet düzenlemeleri, özellikle belirli yaş grupları için getirilen yeni kriterlerle gündemdeki yerini koruyor.

Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen bu çalışmalar kapsamında, hem ticari araç kullanıcıları hem de hususi araç sahipleri için yaş sınırları ve yenileme periyotları yeniden belirlendi.

 

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ KISALIYOR

Ehliyet sahipleri için yapılan düzenlemeye göre, o yaşı aşan sürücüler için yenileme süreçlerine yeni kurallar eklendi. Yaşı gelen sürücüler, belirli zaman aralıklarıyla sağlık kontrollerinden geçerek sürücü belgelerini yenileyebilecek.

Gazete Pencere'nin haberine göre; 65 yaşını dolduran bireyler için ehliyet yenileme süreci daha sık hale gelecek. 65 yaşını dolduran sürücülerin, her üç yılda bir sağlık kontrolünden geçerek ehliyetlerini yenilemeleri gerekecek.

65'ten büyük sürücüler için yenileme süresi daha da kısalacak. Bu kapsamda, 80 yaşını aşan sürücüler için ehliyet yenileme aralığı iki yıla indiriliyor. Bu uygulama; yaş ilerledikçe artan sağlık risklerinin trafikte yaratabileceği tehlikeleri en aza indirme amacı taşıyor.

Gazze’de şehit sayısı 72 bin 742’ye yükseldi
Gazze’de şehit sayısı 72 bin 742’ye yükseldi

Dünya

Gazze’de şehit sayısı 72 bin 742’ye yükseldi

Siyonist vahşeti gizleme çabası BAFTA engeline takıldı, BBC'nin korkup sansürlediği Gazze belgeseli İngiltere'nin en prestijli ödülünü kazandı!
Siyonist vahşeti gizleme çabası BAFTA engeline takıldı, BBC'nin korkup sansürlediği Gazze belgeseli İngiltere'nin en prestijli ödülünü kazandı!

Gündem

Siyonist vahşeti gizleme çabası BAFTA engeline takıldı, BBC'nin korkup sansürlediği Gazze belgeseli İngiltere'nin en prestijli ödülünü kazandı!

HAMAS'tan Gazze için ulusal komite çağrısı: Yönetim yetkileri devredilmeye hazır
HAMAS'tan Gazze için ulusal komite çağrısı: Yönetim yetkileri devredilmeye hazır

Gündem

HAMAS'tan Gazze için ulusal komite çağrısı: Yönetim yetkileri devredilmeye hazır

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Haydi hayırlısı

Esasen gençlere her üç yılda bir yenileme gerek zira kanları hızlı aktığından hîzlı ve dikkatsizler, kaza oranlarına bakıldığında bu rahatlıkla görülüyor.Birde bu uygulamadan milletvekilleri etkilenecekmi zira onları kimse denetleyemiyor.

koparan

Yok öyle bir uygulama..! Olsa bile ülkede şoför bulamazsın. Taksi, tır, okul servisleri,belediye Halk otobus leri cogunlukta 65 yaş üzeri emekli takımı.Balon bir haber
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23