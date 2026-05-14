Ehliyet kullanımında yeni dönem!

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni ehliyet düzenlemesine göre, 65 yaşını dolduran sürücüler ehliyetlerini her 3 yılda bir yenilemek zorunda olacak. 80 yaş üzerindeki sürücüler için ise yenileme süresi 2 yıla düşürülecek. Düzenlemenin, ileri yaş grubundaki sürücüler için sağlık ve sürüş yeterliliği denetimlerini artırmayı amaçladığı belirtiliyor.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ KISALIYOR

Gazete Pencere'nin haberine göre; 65 yaşını dolduran bireyler için ehliyet yenileme süreci daha sık hale gelecek. 65 yaşını dolduran sürücülerin, her üç yılda bir sağlık kontrolünden geçerek ehliyetlerini yenilemeleri gerekecek.

65'ten büyük sürücüler için yenileme süresi daha da kısalacak. Bu kapsamda, 80 yaşını aşan sürücüler için ehliyet yenileme aralığı iki yıla indiriliyor. Bu uygulama; yaş ilerledikçe artan sağlık risklerinin trafikte yaratabileceği tehlikeleri en aza indirme amacı taşıyor.