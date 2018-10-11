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İdrar terapisi nedir? İdrar terapisi zararlı mı?

Doktorlar, sosyal medyada yayılan idrar terapisine karşı uyarıyor. İdrarın vücuttan atılırken idrara belirli bakterilerin karışacağından dolayı başta enfeksiyon olmak üzere vücutta ciddi sorunlara neden olabileceği vurgulandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 08:25
İdrar terapisi nedir? İdrar terapisi zararlı mı?

Doktorlar, sosyal medyada yayılan idrar terapisine karşı uyarıyor. İdrarın vücuttan atılırken idrara belirli bakterilerin karışacağından dolayı başta enfeksiyon olmak üzere vücutta ciddi sorunlara neden olabileceği vurgulandı.

İngiltere'de 33 yaşındaki eski yoga öğretmeni Kayleigh Oakley tarafından başlatılan sosyal medya akımına karşı doktorlar uyarıyor. Doktorlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek, haşimoto ve fibromiyalji gibi hastalıklardan kurtulmak ve cildi güzelleştirmek için içilen idrarın bağırsak ve böbrek rahatsızlıklarına yol açabileceğini, idrarın yararlı olduğu konusunda hiçbir bilimsel verinin olmadığını söylüyor. Doktor Zubair Ahmed, idrarın vücudun kurtulmaya çalıştığı bir atık olduğunu belirterek "İdrarın steril olduğuna dair bir inanış var. Böbreklerinizde bir sorun yoksa bu doğru. Ancak vücuttan atılırken idrara belli bakteriler karışabilir. Bu bakterileri tekrar sisteminize sokmak enfeksiyon riski dahil ciddi sorunlara neden olabilir" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 08:25
  1. İdrar terapisi nedir?
  2. İdrar terapisi zararlı mı?
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