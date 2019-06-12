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İdrar kaçırma hastalığına manyetik sandalye ile ameliyatsız çözüm

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:07
İdrar kaçırma hastalığına manyetik sandalye ile ameliyatsız çözüm

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. N. İrfan Ünver, idrar kaçırma hastalığında uygulanan inkontinans cihazı hakkında bilgi verdi.


İdrar kaçırma hastalığını, kişinin kendi iradesi dışında gelişen, çoğunlukla kontrol edilemeyen durumun düzenli olarak tekrarlandığında tıbbı bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu aktaran Ünver, ”Kadınlar erkeklere göre daha çok idrar kaçırma sorunlarından şikayetçi olurlar. Toplumumuzdayaygın şekilde meydana gelmesine rağmen, insanlar sağlık kuruluşuna başvurupbunu dile getirme noktasında zorluk çekmektedirler.İdrar kaçırmada sürekli ıslaklık,tahriş,koku olması endişesiyle oluşan rahatsızlık hissi, depresyona kadar varan ruhsal gelişmelere yol açabilir.Hastalar bu nedenle de tedavisiz kalmaktadırlar. İdrar kaçırmayı manyetik sandalye ile tedavi ediyoruz. Hastaların giysileri ile koltukta oturarak, ağrı hissetmeden tedavileri yapılıyor” diye konuştu.



İdrar kaçırma nedenleri


İdrar kaçırmanın nedenleri üzerinde duran Ünver, ”İdrar kaçırmaya neden olan birtakım sebepler vardır. Hormon eksikliği, pelvik taban kaslarının zayıflığı, nörolojik hastalıklara bağlı idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonları, sigara, prostat büyümesi, kronik kabızlık, geçirilmiş pelvik ameliyatlar, prostat ameliyatları, çok sayıda doğum yapmak, zor doğumlar, menepoza bağlı hormonal değişikleri sıralayabiliriz. Ayrıca sinir sistemi kaynaklı felçler, Alzheimer ve demans gibi hastalıklar da sık rastlanılan idrar kaçırma nedenleri arasındadır. Yine şeker hastalığı, obezite de idrar kaçırma nedeni olabilir” ifadelerini kullandı.



Egzersiz tedavinin olmazsa olmazı


Hastanın muayenesi ve gerekli tetkikler yapıldıktan sonra tedaviye başlanabildiğini belirten Uzm. Dr. Ünver, “İdrar kaçırma tedavisinde manyetik kas stimulasyonu, egzersiz, ilaç tedavisi ve son olarak çeşitli ameliyat yöntemleri uygulanabilir. Egzersiz, tedavinin olmazsa olmazıdır. Hastaya fizyoterapist tarafından pelvik taban kaslarını nasıl kullanması gerektiği öğretilir. Yaptırılan özel egzersizler ile idrar tutmaya yardımcı kasların gücü artırılır. Hasta bu egzersizleri evinde de kendi uygulamaya devam eder” diye belirtti.



15-20 seans sürüyor


Cihazın çalışma şekli hakkında da bilgi veren Dr. Ünver, “Manyetik stimulasyon uygulandığında hasta pelvik kaslarının kasıldığını hisseder. Haftada genellikle 3 kez 20 dakika süreyle uygulanır. Hastanın klinik durumuna göre 15-20 seans yeterli olur. Bu yöntem, idrar tutmayı sağlayan kasların güçlenmesine sebep olarak idrar kaçırmayı tamamen ortadan kaldırabilir ya da azaltır. Bir çok bilimsel çalışma ile yöntemin etkinliği ispatlanmış olup ABD’de FDA tarafından da onaylanmıştır. Yalnız tek başına değil mutlaka pelvik taban egzersizleri ile beraber uygulanmalıdır” açıklamalarında bulundu.



Ağrı yok


İnkontinans hastalarına hastaya özel egzersiz programlarının da bulunduğunu sözlerine ekleyen Uzm. Dr. İrfan Ünver, “Çok konforlu bir tedavi, hastalar herhangi bir ağrı hissetmeden masaj koltuğunda oturur gibi tedavi olma olanağına sahip” diye belirtti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:07
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