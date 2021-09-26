“İdrar kaçırma çaresiz değildir”

Avrupa’da ve ülkemizde her Eylül ayının son haftası kutlanan Avrupa Üroloji Haftası’nda bu yıl ‘İdrar Kaçırma’ rahatsızlığına dikkat çekildi.

Avrupa genelinde yaşayan insanları yüzde 10’u ile 20’si arasında idrar kaçırma rahatsızlığının bulunması nedeniyle Avrupa Üroloji Haftası’nda bu sene konu olarak ‘İdrar Kaçırma’ seçildi. Birçok hastanın tedavi olmaktan çekindiği veya normal olarak karşıladığı ve ihmal ettiği rahatsızlık aslında bilindiğinin aksine tedavi edilebiliyor. Avrupa genelinde başarı şansının yüzde 60 olduğu tedavilerin bir kısmı ilaçla yapılırken bir kısmı da cerrahi operasyon ile yapılıyor.



Avrupa Üroloji Haftası’nın tedavi olmayan insanlara yönelik seçtiği ‘İdrar Kaçırma’ konusu bilinçlendirmeye yönelik işlendi. Eskişehir Şehir Hastanesinde Üroloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Coşkun Kaya ise, idrar kaçırmanın hayat kalitesini düşürdüğünü ve mutlaka tedavi için başvurulması gerektiğini söyledi.