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Gündem İDO ve Şehir Hatları iptal mi edildi? Hangi seferler iptal?
Gündem

İDO ve Şehir Hatları iptal mi edildi? Hangi seferler iptal?

Son dakika: İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve Şehir Hatları seferler iptal edildi. Peki İDO ve Şehir Hatları iptal mi edildi? Hangi seferler iptal? İDO’nun hangi seferleri iptal edidi? İşte İDO iptal edilen sefer saatleri.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 07:54:00 - 2021-02-09 07:55:50
İDO ve Şehir Hatları iptal mi edildi? Hangi seferler iptal?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Fırtına İstanbul'da etkili oluyor. İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00 Pendik-Yalova, 07.00 Yalova-Pendik, 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği kaydedildi. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, lodos nedeniyle saat 06.35 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 06.45 Kabataş-Adalar, 06.55 Bostancı-Karaköy, 07.05 Bostancı-Adalar, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. 

 

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