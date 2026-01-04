  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yemen'de hükümet güçleri kritik vilayette kontrolü ele geçirdi

Maduro ve eşini taşıyan uçak iniş yaptı! Kalacakları yer dikkat çekti

Maduro'nun New York'ta tutulacağı iddia edilen gözaltı merkezi görüntülendi

İngiltere Başbakanı Starmer: ABD'nin Venezuela müdahalesine üzülmedik

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un flaş açıklaması: Venezuela saldırısını destekledi! Mesajı ezber bozdu

Maduro’nun Yardımcısı'ndan ABD'ye sert cevap: Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız

Bahçeli'den Venezuela mesajı: 15 Temmuz ile aynı

Karla mücadelede DEM'li Başkan'dan skandal çağrı

Petrol devi Venezuela'yı nasıl etkileyecek? Altın ve petrol fiyatları canlı, dakika dakika takip ediliyor! Talebi artırabilir

Trump’tan Maduro operasyonu açıklaması: “Adeta bir TV dizisi gibi izledim!”
Yaşam İDO ve BUDO’da birçok sefer iptal edildi
Yaşam

İDO ve BUDO’da birçok sefer iptal edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İDO ve BUDO’da birçok sefer iptal edildi

Yurdu etkisi altına alan şiddetli fırtına deniz ulaşımını vurdu. İDO, BUDO ve Gestaş, Marmara Denizi ve Kuzey Ege’deki olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu. Gökçeada ve Bozcaada hatlarında ise bugün için planlanan tüm seferler programdan kaldırıldı.

4 Ocak 2026 Pazar günü, Marmara ve Ege Denizi'nde saatteki hızı 70-80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle ulaşım rehberleri alarm verdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren dev dalgaların kıyıları dövmesi üzerine İDO ve BUDO, karşılıklı Bursa, İstanbul ve Yalova seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. Kuzey Ege’de ise durum daha kritik; Gökçeada ve Bozcaada'nın ana karayla bağı tamamen kesildi. Şehir Hatları da Boğaz'ın belirli noktalarında seferlerin durdurulduğunu ya da rotaların değiştirildiğini açıklarken, yolcuların iskelelere gitmeden önce güncel listeleri kontrol etmesi hayati önem taşıyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer iptal oldu.

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

09.00 Yalova-Pendik

09.45 Yenikapı-Yalova

09.45 Yalova-Yenikapı

10.00 Pendik-Yalova 

11.00 Yalova-Pendik

11.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

11.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

11.45 Yenikapı-Yalova

11.45 Yalova-Yenikapı

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale'den saat 03.00, 05.00 ve Eceabat'tan saat 02.00, 04.00 seferleri yapılamayacak. 

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında bugün yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Gündem

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Marmara'da hava koşulları feribot seferlerini iptal ettirdi
Marmara'da hava koşulları feribot seferlerini iptal ettirdi

Yerel

Marmara'da hava koşulları feribot seferlerini iptal ettirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23