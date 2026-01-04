İDO ve BUDO’da birçok sefer iptal edildi

4 Ocak 2026 Pazar günü, Marmara ve Ege Denizi'nde saatteki hızı 70-80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle ulaşım rehberleri alarm verdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren dev dalgaların kıyıları dövmesi üzerine İDO ve BUDO, karşılıklı Bursa, İstanbul ve Yalova seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. Kuzey Ege’de ise durum daha kritik; Gökçeada ve Bozcaada'nın ana karayla bağı tamamen kesildi. Şehir Hatları da Boğaz'ın belirli noktalarında seferlerin durdurulduğunu ya da rotaların değiştirildiğini açıklarken, yolcuların iskelelere gitmeden önce güncel listeleri kontrol etmesi hayati önem taşıyor.

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

09.00 Yalova-Pendik

09.45 Yenikapı-Yalova

09.45 Yalova-Yenikapı

10.00 Pendik-Yalova

11.00 Yalova-Pendik

11.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

11.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

11.45 Yenikapı-Yalova

11.45 Yalova-Yenikapı

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale'den saat 03.00, 05.00 ve Eceabat'tan saat 02.00, 04.00 seferleri yapılamayacak.

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında bugün yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.