İDO ve BUDO’da birçok sefer iptal edildi
Yurdu etkisi altına alan şiddetli fırtına deniz ulaşımını vurdu. İDO, BUDO ve Gestaş, Marmara Denizi ve Kuzey Ege’deki olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu. Gökçeada ve Bozcaada hatlarında ise bugün için planlanan tüm seferler programdan kaldırıldı.
4 Ocak 2026 Pazar günü, Marmara ve Ege Denizi'nde saatteki hızı 70-80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle ulaşım rehberleri alarm verdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren dev dalgaların kıyıları dövmesi üzerine İDO ve BUDO, karşılıklı Bursa, İstanbul ve Yalova seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. Kuzey Ege’de ise durum daha kritik; Gökçeada ve Bozcaada'nın ana karayla bağı tamamen kesildi. Şehir Hatları da Boğaz'ın belirli noktalarında seferlerin durdurulduğunu ya da rotaların değiştirildiğini açıklarken, yolcuların iskelelere gitmeden önce güncel listeleri kontrol etmesi hayati önem taşıyor.
Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer iptal oldu.
Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy
09.00 Yalova-Pendik
09.45 Yenikapı-Yalova
09.45 Yalova-Yenikapı
10.00 Pendik-Yalova
11.00 Yalova-Pendik
11.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
11.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
11.45 Yenikapı-Yalova
11.45 Yalova-Yenikapı
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Çanakkale'den saat 03.00, 05.00 ve Eceabat'tan saat 02.00, 04.00 seferleri yapılamayacak.
Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında bugün yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.