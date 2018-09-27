İDO ve BUDO hangi seferleri iptal etti?

Marmara Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları ulaşımı da etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerinden bazılarını iptal etti.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferleri iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.00 ve 11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30, 10.30 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek. Aynı gerekçeyle 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.

KABATEPE-GÖKÇEADA HATTINDA İPTAL EDİLEN SEFERLER

Kuzey Ege'deki fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede 3 gündür devam eden ve saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor. Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferler fırtına nedeniyle iptal edildi.