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İDO ‘İlkbahar Tarifesi’ biletleri satışta

İDO, 1 Nisan’da başlayacak ve 16 Haziran’a kadar sürecek ‘İlkbahar Tarifesi’ biletlerini satışa sundu.

07 Mart 2019 Perşembe 10:07
İDO ‘İlkbahar Tarifesi’ biletleri satışta

İDO, 1 Nisan’da başlayacak ve 16 Haziran’a kadar sürecek ‘İlkbahar Tarifesi’ biletlerini satışa sundu.



İDO, İlkbahar Tarifesi biletlerini avantajlı fiyatlarla satışa sunulduğunu duyurdu. Buna göre, İlkbahar tarifesi 1 Nisan’da başlayacak ve 16 Haziran’a kadar devam edecek.



Yenikapı-Bandırma hattında seferler artıyor

 

1 Nisan’dan itibaren Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü ve Yenikapı-Bandırma Feribot seferlerini de karşılıklı olarak artıran İDO’da, her gün gidiş 12:00, hafta içi ve Pazar günleri 15:30 dönüş deniz otobüsü seferleri ekleniyor. Açıklamaya göre ayrıca Cuma 07:00 gidiş, 18:30 dönüş olacak şekilde hızlı feribot seferleri ilave ediliyor.



Adalara yeni seferler başlıyor

 

İDO, Nisan ayı ile birlikte yepyeni İlkbahar Tarifesi kapsamında Marmara Denizi’ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Avşa ve Marmara Adası’na yeni seferlerine 12 Nisan’da başlayacak. Seferler 60 TL’den başlayan fiyatlarla Haziran ayına kadar Cuma günleri Bostancı-Yenikapı’dan gidiş, Pazar günü ise Avşa ve Marmara Adası’ndan dönüş şeklinde gerçekleşecek.



Baharda deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini artırıyor

 

Marmara Denizi’ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Çınarcık ve Esenköy bölgesine yeni seferlerine 12 Nisan’da başlayacak. Seferler 19 TL’den başlayan fiyatlarla Haziran ayına kadar Cuma günleri Bostancı-Yenikapı’dan gidiş, Pazar günü ise Esenköy ve Çınarcık’tan dönüş şeklinde gerçekleşecek.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:07
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