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Yaşam İDO bazı seferlerini iptal etti
Yaşam

İDO bazı seferlerini iptal etti

Yeniakit Publisher
2024-01-30 09:48:00 -
İDO bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları ve tarife değişikliği nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.30'da Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 12.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 15.00'te Pendik-Yalova, 15.30'da Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 16.00'da Yalova-Pendik, 17.00'de Pendik-Yalova, 18.00'de Yalova-Pendik ve 19.00'da Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri olumsuz hava koşulları, saat 19.00'da Pendik-Yalova ve 20.00'de Yalova-Pendik seferleri ise tarife değişikliği nedenleriyle iptal edildi.

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