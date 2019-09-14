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İdlib’te savaş çocuklarının buruk eğlencesi

Suriye’de Esad rejiminin bombalarından kaçıp İdlib’deki zeytinliklere sığınan savaş çocuklarını hayırseverler unutmadı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 20:53
İdlib’te savaş çocuklarının buruk eğlencesi

Suriye’de Esad rejiminin bombalarından kaçıp İdlib’deki zeytinliklere sığınan savaş çocuklarını hayırseverler unutmadı. Savaşın gölgesinde hayatlarını sürdüren çocuklar için oyun etkinliği düzenlendi. Çocuklar yaşadıkları trajediyi oyunlarla kısa süreliğine de olsa unutarak mutlu oldu. İdlib’te savaş çocuklarının buruk eğlencesi ise kameralara böyle yansıdı.



Esad rejiminin İdlib’de sivillere yönelik düzenlediği saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok sivil yaşamını yitirirken, binlercesi de saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın zeytin tarlalarında kurulan çadırlara yerleşmişti. Çeşitli yardım derneklerinin bölgeye yerleşen sivillerin temel ihtiyaçlarının sağlanması için yürüttükleri çalışmalar devam ederken Suriye merkezli Violet (Menekşe) isimli yardım kuruluşu çocuklara yönelik bir oyun etkinliği düzenledi. Her gün ölüm haberlerinin geldiği İdlib’te yaşayan çocukların düzenlenen oyun turnuvasında yaşadıkları trajediyi bir an olsun unutup eğlendiği anlar kameralara yansıdı. Savaşın çocuklarının oyuncak atlarla oynadığı, çuvallarla yarış yaptığı, palyaço ve maskotkarla oynadığı, balon ve toplarla eğlendiği kareler tüm acılara rağmen mutlu olmak için küçük şeylerin bile yeterli olduğunu anımsattı.



“Çocuklar çok mutlu oldular, sevinçten havalara uçtular”


Yardım kuruluşunun Medya Koordinatörü Muslem Sayed ise yaptığı açıklamada,“Bölgedeki kampı gereklilikleri tespit etmek için ziyaret ettik. Sonrasında anne babalarla birlikte elde olan imkânlarla böyle bir aktivite planlamaya karar verdik. 2 gün sonra ise gerekli hazırlıklarımız ile kampa geri geldik ve etrafı hazırladık. Çocuklar çok mutlu oldular, sevinçten havalara uçtular ” ifadelerini kullandı. Koordinatör ayrıca çocuklardan birinin kendilerine, "Çok mutluyum, hayatımda ilk kez böyle hissediyorum, ne zaman geri geleceksiniz?" dediğini aktardı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 20:53
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