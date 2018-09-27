İdlib'te flaş iddia: El-Nusra çekiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Reuters'e verdiği demeçte Soçi mutabakatının İdlib'de 'silahsız bölge' kararı uyarınca 'silahlı grupların bölgeden çıkmaya başladığını' söylemesinin ardından, Reuters bölgedeki nabzı yokladı. Haber ajansına konuşan Suriyeli muhaliflerle bağlantılı militanlar, cihatçıların silahsız bölgeyi terk etme şartına uyacağına dair inançlarının arttığını dile getirdi.

Reuters, Soçi mutabakatının uygulanıp uygulanamayacağının, İdlib'in büyük bölümünü kontrol eden (Kaide kolu Nusra Cehpesi'nin aldığı son şekil ve isim olan) Heyet Tahrir el Şam'a bağlı olduğunu, ama örgütten bu konuda herhangi bir açıklama gelmediğini belirtti. Muhalif militan kaynakların ''Ne cihatçılar ne de anaakım isyancılar çekilmeye başladı'' izlenimini aktaran Reuters, şöyle devam etti:

TSK'YA EL ALTINDAN MESAJ GÖNDERDİ

''Bununla birlikte Suriye muhalefetinden üst düzey bir yetkili, Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) üçüncü taraflar aracılığıyla Türk ordusuna gönderdiği el altından mesajlarda, bu şarta uyacağının işaretini verdiğini söyledi.''

RİAYET ETMEYİ VAAT ETTİ ANCAK AÇIKLAMAYACAK

Bu konuda Türk yetkililerden bilgi alan, ancak konunun hassasiyeti nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen muhalif isim şöyle konuştu: "Her şey iyi gidiyor. HTŞ koşullara riayet edeceğini vaat etti. Ancak bunu kabul ettiğini açıklamayacak."

ANLAŞMA BELİRLENEN SÜRE İÇİNDE UYGULANACAK

Muhalefetten bir diğer etkin isim olan Ahmed Toma da HTŞ'nin anlaşmayı uygulayacağına inandığını, cihatçılardan silahlarını teslim etmeleri istenmediği için bir gerilim beklemediğini söyledi. Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana görüşmelerinde muhalif grupların heyet başkanlığını yapmış olan Toma, "Anlaşmanın belirlenen süre içinde uygulanacağını tahmin ediyorum" dedi.

MUHALİFLERLE ÖLÜMCÜL BİR ÇATIŞMAYA GİRMEMEK İÇİN

Bölgedeki bir istihbarat kaynağı da cihatçıların muhaliflerle bağlantılı silahlı gruplarla ölümcül bir çatışmaya girmemek için yaklaşımlarını yumuşatmaya başladıklarını söyledi. Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) müttefiklerinden Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (UKC) önde gelen isimlerinden Abdülselam Abdül Rezak, "Devrimci güçlerden anlaşmanın uygulanması konusunda hiçbir engelleme beklemiyorum" ifadesini kullandı.

ESED REJİMİNİN ANLAŞMAYA UYMAYACAĞI ENDİŞESİ VAR

Daha önce Ankara'yla 'tam işbirliği' yapacağını açıklamış olan UKC, Türkiye ile lojistik hazırlıklar tamamlandıktan sonra sürecin sorunsuz geçeceğini öne sürdü. "Ağır silahların cephe hattından geri çekilmesi sorun olmaz, çünkü bunlar zaten cephe gerisinde konuşlu" diyen Abdül Rezak, Suriye ordusu ile müttefiklerinin anlaşmaya riayet etmemelerinden kaygılandıkları iddiasında bulundu.

SOÇİ MUTABAKATI NE DİYORDU?

Türkiye ile Rusya'nın Soçi mutabakatında belirlediği silahtan arınmış bölge, 15-20 km derinliğinde olacak ve hükümet güçleri ile muhalif güçlerin karşı karşıya geldikleri hat boyunca devam edecek. Bu uygulanamazsa, Suriye ile Rusya'nın İdlib'e askeri operasyon düzenlemesi seçeneğine geri dönülmesi gündeme gelecek.