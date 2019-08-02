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İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız

Suriye'de Esed güçleriyle birlikte bölgeyi yerle bir eden Rusya'dan Türkiye'ye ilginç bir çağrı yapıldı. Rusya lideri Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İdlib konusunda Türkiye'ye yardım edebileceklerini duyurdu.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:56
İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız

Rusya lideri Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye’nin İdlib konusunda üstüne aldığı yükümlülükleri yerine getirmesine yardıma hazır olduklarını söyledi.

Kremlin’in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da, “Türkiye, Soçi memorandumu (Soçi mutabakatı) ile bu hususta (bazı grupların İdlib’den çıkarılması hususunda) kendi üstüne birtakım yükümlülükler almış durumda. Bunu kendi başlarına yapamıyorlarsa, onlara yardım edeceğimize güvenebilirler” açıklamasında bulundu.

Eylül'de Ankara'da bir araya gelinecek

Bunların yanında Rus Özel Temsilci Lavrentyev Astana üçlüsü liderlerinin bir sonraki zirvesininse 11 Eylül’de Ankara’da yapılmasını planladıklarını doğruladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran lideri Hasan Ruhani son olarak 14 Şubat’ta Soçi’de bir araya gelmişti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:56
  1. Ankara
  2. Rusya
  3. İdlib

YORUM YAZ

  • müslümmüslüm31 dk önce
    Olacağı buydu. Boşuna dememişler. Ayıdan post, düşmandan dost olmaz diye. Rus ayısı ile kalkıp oturursanız olacağı budur...
  • YılmazYılmaz51 dk önce
    Neden yardım kötü bir şey mi?

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