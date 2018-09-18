0553 313 94 23

İdlib'deki silahsız bölge İHA'lara emanet!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleştirilen Soçi Zirvesi'nde "İdlib'de silahsız bölge" mutabakatına varıldı. İdlib'de oluşturulacak olan silahsızlanma bölgesini İHA'lar denetleyecek.

18 Eylül 2018 Salı 16:08
İdlib'deki silahsız bölge İHA'lara emanet!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda Soçi'de varılan mutabakatla insansız hava araçlarıyla denetimler ve Türkiye ile Rusya arasında eşgüdümlü devriyeler yapılacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ürdün Dörtlü Bakanlar Toplantısının ardından gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

İHA'LAR İLE DENETLENECEK

Çavuşoğlu, İdlib'deki silahsızlanma bölgesi oluşturulmasında Türkiye ile Rusya arasında ortak çalışmalar yapılacağını belirterek, "Eş güdümlü devriyeler olacak. Ona ne kadar ihtiyaç olacağını askerler kendi aralarında belirleyecekler. İnsansız hava aracıyla denetleme olacak." dedi.

Radikal unsurların bölgede tehdit oluşturduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bizim ve Rusların insansız hava araçları buralarda olacak. Her bakımdan buranın sınır boyunca denetimini yapacağız. Rejimin de buraya saldırısı olmayacak. Yani devriyelere insansız hava araçları da katılacak." diye konuştu.

Türkiye'nin çabalarıyla bölgedeki terörist grupların gücünün azaldığını vurgulayan Çavuşoğlu, saldırıların devam etmesi durumunda teröristlerin nereye gideceği konusunun esas riski oluşturduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Kargaşada teröristlerin nereye gittiği belli olmazdı. Terörist her yere gidebilir. Kontrollü bir şekilde bunları etkisiz hale getirmek daha doğru." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:08
  1. İdlib
  2. İHA
  3. soçi zirvesi
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Putin
  6. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adeta bir eczanedir kekik
    1. Adeta bir eczanedir kekik
    2. Bunun adı ticaret savaşı! Çin'den..
    3. Adıyaman'da kaçırmak istediği genç..
    4. Hulusi Akar'dan İdlib mutabakatına ilk..
    5. Ticaret savaşı! Çin'den Trump'a dev..
    6. Ankara'da akılalmaz kaza! Dimdik..
    7. Yüzmeyi öğrenmek gerekiyor
    8. TBMM Başkanı Yıldırım Kanadalı..
    9. İstanbul Levent'te silah sesleri.....
    10. Köy korucusu, kaçırmak istediği kızın..
    11. Gelen su değil, hırsız
    12. Devlet Bahçeli'den "Gaziler Günü" mesajı
    13. Alkol kullanımı 12-13 yaşına kadar indi
    14. Ağrı'da aç kalan 2 yavru kurt tedavi..
    15. Konut fiyat endeksi arttı
    16. Ordu Belediye BaşkanıYılmaz istifa..
    17. Putin'le Netenyahu uçak krizini..
    18. Maradona yeni takımıyla şov yaptı!
    19. Nöroloji biliminin vardığı sonuç: Huşû..
    20. Tekirdağ'da yol çöktü, seyir halindeki..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!