İdlib'deki patlamada 5 kişi hayatını kaybetti
İdlib'deki patlamada 5 kişi hayatını kaybetti

İdlib'deki patlamada 5 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'de bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'e bağlı Kafartahrim beldesinde patlama meydana gelmişti. Patlamanın, bir mühimmat ve deposunda yürütülen çalışması sırasında meydana geldiği bildirildi. Bölgeden yoğun dumanlar yükselirken patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

