Gündem CHP’li Dursun Çiçek pişkinlikte zirve yaptı: PKK ile ittifaka var, silah bırakmaya yok!
CHP’li Dursun Çiçek pişkinlikte zirve yaptı: PKK ile ittifaka var, silah bırakmaya yok!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gazeteci Sinan Burhan ile eski CHP milletvekili Dursun Çiçek arasında terör örgütü PKK’nın silah bırakma meselesi tartışması yaşandı. Burhan, Çiçek’e 31 Mart seçimleri öncesinde HDP seçmenine yönelik açıklamalarını hatırlattı. Köşeye sıkışan Çiçek pişkinlikte zirve yaptı.

Canlı yayında terör örgütünün silah bırakması konusu üzerinden Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ile eski CHP milletvekili Dursun Çiçek arasında tartışma yaşandı.

Sinan Burhan, Çiçek’e 31 Mart seçimleri öncesinde HDP seçmenine yönelik açıklamalarını hatırlatarak, “O dönem PKK’ya silah bırak çağrısı yapmadan HDP seçmeninin oyunu istediniz. Şimdi silah bırakılmasından rahatsız mı oluyorsunuz?” diye sordu.

KAZANMAK İÇİN İTTİFAK YAPTIK

Dursun Çiçek ise seçim süreçlerinde ittifakların olabileceğini ifade ederek, “Biz seçim kazanmak için ittifak yaptık, bu yapılabilir” açıklamasında bulundu. Burhan “Diyarbakır’da Hendek kazanlara özgürlük savaşçısı diyenler bugün PKK’nın silah bırakmasından rahatsız oluyorlar” karşılığını verdi.

Halk soruyor

Chp li vekil Ali mahir devletin kendisine bizim vergilerimizle tahsis ettiği çakarlı aracı neden oteller zinciri olan ultra zengin blr iş adamına verdi. Bu araçla kim ne taşıdı. Özgür özel ve Ali mahir bu iş adamının otellerinde nekadar tatil yaptı.

İyiki bunu şanlı Türk ordusundan atmışlar

Daha öncede bakanlık yapabilirler bi sorun yok diyordu.
