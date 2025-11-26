CHP’li Dursun Çiçek pişkinlikte zirve yaptı: PKK ile ittifaka var, silah bırakmaya yok!
Gazeteci Sinan Burhan ile eski CHP milletvekili Dursun Çiçek arasında terör örgütü PKK’nın silah bırakma meselesi tartışması yaşandı. Burhan, Çiçek’e 31 Mart seçimleri öncesinde HDP seçmenine yönelik açıklamalarını hatırlattı. Köşeye sıkışan Çiçek pişkinlikte zirve yaptı.
Canlı yayında terör örgütünün silah bırakması konusu üzerinden Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ile eski CHP milletvekili Dursun Çiçek arasında tartışma yaşandı.
Sinan Burhan, Çiçek’e 31 Mart seçimleri öncesinde HDP seçmenine yönelik açıklamalarını hatırlatarak, “O dönem PKK’ya silah bırak çağrısı yapmadan HDP seçmeninin oyunu istediniz. Şimdi silah bırakılmasından rahatsız mı oluyorsunuz?” diye sordu.
KAZANMAK İÇİN İTTİFAK YAPTIK
Dursun Çiçek ise seçim süreçlerinde ittifakların olabileceğini ifade ederek, “Biz seçim kazanmak için ittifak yaptık, bu yapılabilir” açıklamasında bulundu. Burhan “Diyarbakır’da Hendek kazanlara özgürlük savaşçısı diyenler bugün PKK’nın silah bırakmasından rahatsız oluyorlar” karşılığını verdi.
