Hayvanat bahçesindeki aslan 9 yaşındaki çocuğa saldırdı

Erbil'deki Rizgari Hastanesinin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hewran Enver, çocuğun hastaneye getirildiğinde kolunda ve elinde derin yaralar olduğunu, kolundaki ana atardamarın koptuğunu ve kemik kırıkları bulunduğunu belirtti.

Dr. Enver, "Kopan ana damarı onarmak için çocuğun bacağından bir damar alarak koluna naklettik. Ekip arkadaşlarımızın yardımıyla çocuğun elini kesilmekten (amputasyon) kurtarmayı başardık" dedi.

Uzman hekim, çocuğun sağlık durumunun stabil olduğunu, ancak tedavisi tamamlanana kadar hastanede gözetim altında tutulacağını da aktardı.

Ailelere uyarılarda bulunan Dr. Hewran Enver, "Çocuklar vahşi hayvanlara yaklaştırılmamalı. Olası bir saldırı ve kanama durumunda ise yaranın üzerine elle veya temiz bir bezle baskı uygulanmalı ve hasta vakit kaybetmeden en yakın hastaneye ulaştırılmalı" ifadelerini kullandı.