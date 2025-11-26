İngiltere’de çocuk bakımevinde büyük skandal! 2400 çocuğun akıbeti meçhul

Salı günü yayımlanan ve yardım kuruluşlarının sistemdeki yaygın aksaklıkları ortaya koyuyor şeklinde değerlendirdiği veriler, bu çocukların kayıp oldukları süre içinde özellikle cinsel ya da kriminal istismara maruz kalma riskinin son derece yüksek olduğunu gösterdi.

Çocuk hakları örgütü ECPAT UK ve Missing People tarafından hazırlanan rapor, İngiltere genelindeki çocuk hizmetleri birimlerine yapılan Bilgi Edinme (FOI) taleplerine verilen yanıtlara dayanıyor.

Missing People Araştırma ve Etki Direktörü Jane Hunter “Ticarete maruz kalan ve refakatsiz çocukların bakım altında alarm verici oranlarda kaybolması, bu çocuklar için etkin koruma mekanizmalarının çoğu zaman işlemediğini gösteriyor. Her çocuk güvende hissetmeyi hak eder ancak bu rapor sistemin onları defalarca yüzüstü bıraktığını ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Hunter, sistemsel reform çağrısında bulunarak, insan ticareti mağduru ve yalnız gelen tüm çocuklara uygun konaklama imkanlarının sağlanmasını ve insan ticareti mağdurlarını tespit etmek için kullanılan Ulusal Yönlendirme Mekanizması (NRM) konusunda daha fazla farkındalık oluşturulmasını istedi.

Rapor, yalnızca 2024 yılında yerel yönetimlerin bakımında bulunan 2.638 çocuğun insan ticareti mağduru olduğunun ya da şüphelendiğinin tespit edildiğini ortaya koydu. Bu çocukların 864’ü, yani yüzde 37’si, yıl içinde kayboldu.

Aynı yıl, bakım altında bulunan 12.530 refakatsiz çocuğun 1.501’i (yüzde 13) kayıplara karıştı. Bu oran, önceki yıla göre yüzde 2 artış anlamına geliyor. Rapora göre, son on yıldır refakatsiz veya ticarete maruz kalan çocuklar sürekli yüksek risk altında olmasına rağmen, koruma mekanizmalarındaki eksiklikler giderilmedi.

ECPAT UK Politika Direktörü Laura Duran “Bu çocuklar sadece birer istatistik değil; daha önce tarif edilemez travmalar yaşamış bireyler. Bakım altındayken kaybolduklarında daha büyük istismar riskleriyle karşı karşıya kalıyorlar.” dedi. Duran, hükümetin mevcut politikalarının bu riski artırmaması gerektiğini vurgulayarak, çocukların zarar görmekten korunması için etkin güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Rapor, güvensiz bir göçmenlik sistemi de dahil olmak üzere, İngiltere’deki mevcut uygulamaların bazı durumlarda kayıp riskini artırdığını ifade ediyor. Çocuğun ülkede kalma hakkına dair belirsizliklerin, kaçma ya da kaybolma davranışına katkıda bulunduğu geçmiş araştırmalarla da doğrulandı. Ayrıca tüm yerel yönetimlerin veri paylaşmadığı, gerçek rakamların daha da yüksek olabileceği belirtildi.

İngiltere hükümeti adına yapılan açıklamada, çocuk koruma sisteminin ülkenin en savunmasız çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı bir durumda devralındığı ifade edildi. Açıklamada, hazırlanmakta olan Çocuk Refahı ve Okullar Yasası ile çocuk sosyal hizmetlerinin bir nesilde yapılacak en büyük dönüşümden geçirileceği belirtildi.

Hükümet, bu reformun; bakım yeri imkanlarının artırılmasını, kurumlar arası bilgi paylaşımının geliştirilmesini, her bölgede çoklu kurum çocuk koruma ekipleri kurulmasını ve eğitim ile bakım kurumlarının zorunlu olarak koruma süreçlerine dahil edilmesini içereceğini ifade etti. Bu adımların, çocukların sistemde “gözden kaçmasını” engellemeyi amaçladığı belirtildi.