Trump para kazanmayı biliyor!

ABD'de oturum izni bulunmayan kişilerden ülkedeki ulusal parklara yıllık giriş kartı için 3 katından fazla ücret kesileceği bildirildi.

ABD İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki ulusal parklara giriş ücretlerinde yeni yıldan itibaren geçerli olacak fiyatlara ilişkin bilgi verildi.

Ülkede oturum izni bulunanların parklara yıllık giriş kartı için 80 dolar, oturum hakkı bulunmayanların da 250 dolar ödeyeceği belirtildi.

Oturum izni bulunmayıp yıllık geçiş kartı olmayanların da ülkedeki en ünlü 11 ulusal parka her girişte ek olarak 100 dolar daha ödeyeceği kaydedildi.

Ücretlendirmelerdeki bu farkın, "Ulusal Park Sistemini vergileriyle destekleyen ABD'lilerin azami faydayı elde etmesi" için getirildiği savunuldu.

Ulusal parklar, personel eksikliği nedeniyle zorlanıyor

Yeni fiyatlandırma kararı, parkların personel eksikliğiyle zorlandığı dönemde geldi.

The New York Times gazetesine göre, Ulusal Park Servisi, hizmetlerdeki büyük kesintilerin gölgesinde parkları ayakta tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ocakta ikinci kez göreve başladığından bu yana kurum, personelinin neredeyse dörtte birini kaybetti ve parklardaki rutin görevlerin yerine getirilmesi zorlaştı.

Ziyaret saatleri ve etkinlikleri de azaltılan parklar, personel eksikliği nedeniyle bu yıl milyonlarca dolar zarar etti.