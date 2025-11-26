Hong Kong’da korkunç yangın! Mahsur kalanlar var

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bir konut binasında çarşamba öğleden sonra çıkan yangın binayı tamamen sardı. Olay yerinden yoğun gri dumanlar yükseldi.

Acil durum ekipleri yangına hızla müdahale etti ancak polis kaynaklarına dayandırılan kamu yayıncısı RTHK'nin haberine göre içeride mahsur kalan birkaç kişinin olduğu bildirildi. Bir kişinin ciddi yanıklar aldığı belirtildi.

YANGIN 4. ALARM SEVİYESİNE ÇIKARILDI

İtfaiye, yangına ilişkin ilk ihbarı yerel saatle 14.51'de aldı. Alevlerin Tai Po'daki Wang Fuk Court isimli konut kompleksinde çıktığı belirtildi. Saat 15.34'e gelindiğinde durum daha da kötüleşti ve yangın 4. alarm seviyesine yükseltildi.

Wang Fuk Court, sekiz bloktan oluşuyor ve yaklaşık 2.000 konut birimine ev sahipliği yapıyor.

Yangının çıktığı binanın çevresindeki bazı kulelerin bambu iskelelerle kaplı olması, itfaiyenin çalışmalarını daha da zorlaştırıyor.

Acil durum ekipleri yangınla mücadeleye devam ederken, yetkililer hem bölgedeki sakinleri tahliye etmeye hem de içeride mahsur kalanlara yardım etmeye çalışıyor.

Yangının çıkış nedeni ise hâlâ araştırılıyor.