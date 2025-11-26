Google Malatya’da sahaya iniyor! Yapay zekâ eğitimi için düğmeye basıldı!
Google Haber İnisiyatifi kapsamında İnönü Üniversitesi’nde düzenlenecek programla, öğrenciler ve genç girişimciler yapay zekâ ile dijital beceriler alanında kapsamlı bir eğitime kavuşacak. Teknoloji devinin bu adımı, bölgedeki dijital dönüşüm sürecine önemli bir ivme kazandıracak hamle olarak değerlendiriliyor.
Malatya’da, Google Haber İnisiyatifi, medya kuruluşları ile İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik Yapay Zeka ve Dijital Beceriler Eğitimi verecek.
Google Türkiye Eğitim Danışmanı Özgür Mehmet Kütküt’ün vereceği eğitimde haber merkezleri, medya kuruluşları ve gazeteciler için Google ürünleri ve özellikleri ele alınacak.
Programda haberlerle ilgili Google Arama ipuçları, Google’ın yapay zeka araçlarının gazeteciler tarafından nasıl kullanılacağına dair uygulamalı sunumlar gerçekleştirilecek.
Eğitim, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda 3 Aralık’ta verilecek.