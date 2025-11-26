Gezi terörünün aktörleri değere bindi! Saadet’in Derdi de Osman Kavala ve Can Atalay oldu

Merhum eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kurduğu son parti olan Saadet Partisi’ne, son seçimlerde CHP ve diğer partilerin kurduğu altılı masa ittifakına katıldığından beri bir haller oldu.

Altılı masa, Cumhur İttifakı’nın karşısında aldığı hezimetle dağılırken, Saadet Partisi, altılı masanın kurucusu CHP’yi oluşturan “devrimci ve sosyalist” düşüncelerden fazlasıyla etkilenmiş görünüyor.

DEĞME DEVRİMCİLERE TAŞ ÇIKARTTI!

TBMM’de Yeni Yol Grubunda konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: “Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamak için hangi adaya gitmek gerekiyor? Bütün mahkeme kararlarına rağmen tahliye edilmeyen Osman Kavala’nın, Can Atalay’ın, Selahattin Demirtaş’ın ve birçok mağdurun özgürlüklerine kavuşmalarını istiyoruz. Bütün bu adımların atılması iktidarın Ada seferleri düzenleyip durmasına gerek yok. Türkiye’nin gerçek bir hukuk devleti olması için kaç sefer yapmak gerekiyor? Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamak için hangi adaya gitmek gerekiyor? Hak ve özgürlükler üzerindeki kısıtlamaları kaldırmanız için daha kaç tane komisyonun kurumanız gerekiyor” diyerek değme devrimcilere taş çıkarttı.