Washington–Moskova hattı bir anda karıştı

ABD’nin özel elçisi Steve Witkoff ile Kremlin üst düzey danışmanları arasında geçen telefon görüşmeleri internete düştü.

Kayıtlara göre Witkoff, Kremlin’e Ukrayna planıyla ilgili Trump’la nasıl konuşacağını anlattı.

Sızdırılan ses kaydı, Witkoff’un Kremlin’in üst düzey isimleriyle yaptığı telefon görüşmesini gün yüzüne çıkardı. Konuşmada, Rusya’nın Ukrayna savaşıyla ilgili beklentilerini ABD’nin barış taslağına nasıl dahil edebildiğine dair işaretler bulunuyor.

NELER KONUŞULDU?

Sızdırılan kayıtlar, Steve Witkoff’un Kremlin danışmanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerine ışık tuttu.

Witkoff’un konuşmalardaki tavrı, Kremlin’in pozisyonuna kapı aralayan ifadeler barındırıyor. ABD’nin barış planı taslağı içinde Rusya’nın beklentilerinin yer aldığına dair şüpheler güçlendi.

Witkoff, Putin’in Trump’ı nasıl övebileceğini şu cümlelerle dile getirmiş:

"Ben telefon görüşmesini yaparım ve başkanın başarısını tebrik ettiğinizi, onu desteklediğinizi tekrar ederim. Onun bir barış adamı olduğunu saygıyla karşıladığınızı söylerim."

Görüşmede iki taraf, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky’nin Beyaz Saray ziyareti öncesi Trump ve Putin’in telefon görüşmesi yapması gerektiğini konuşuyor.

Witkoff ayrıca Kremlin’e, Rusya’nın barış istediğine inandığını ifade ederek Putin’e duyduğu saygıyı da yineliyor.

“20 maddelik bir Trump planı yaptık, belki sizinle de aynısını yaparız.”

"BİR BARIŞ ANLAŞMASININ NE GEREKTİRDİĞİNİ BİLİYORUM"

Kayıtların en çarpıcı bölümü ise Ukrayna topraklarıyla ilgili ifadeler oldu. Witkoff, Uşakov’la konuşurken şu sözleri kullanıyor:

"Bir barış anlaşmasının ne gerektirdiğini biliyorum: Donetsk ve belki bir yerde toprak takası. Ama böyle konuşmak yerine daha umut verici konuşalım çünkü bence bu anlaşmaya varacağız."

Witkoff, görüşmede Trump–Putin telefon trafiğinin Zelensky’nin Beyaz Saray ziyareti öncesinde gerçekleşmesi gerektiğini de vurguluyor. Ses kaydında şu ifadeler yer alıyor:

"Zelenskiy Cuma günü Beyaz Saray’a geliyor. Ben de o toplantıya gideceğim çünkü beni orada istiyorlar, fakat mümkünse sizin tarafla yapılacak görüşmeyi o Cuma toplantısından önce yapalım."

Uşakov ise bunun üzerine, "Tamam, tamam. Tavsiyeni aldım. Bunu patronumla konuşacağım ve sana geri döneceğim" diyerek cevap veriyor.

Kayıtta Uşakov’un Witkoff’a, Gazze anlaşmasındaki rolüne gönderme yaparak destek verdiği bölümler de yer alıyor:

"Harika bir iş çıkardın. Gerçekten harika bir iş. Bölgedeki asıl işi yapanın siz olduğunuzu düşünüyoruz."

İKİ GÜN SONRA TRUMP VE PUTİN İKİ SAAT GÖRÜŞTÜ

Sızdırılan konuşmadan iki gün sonra Trump ve Putin iki saatten uzun süren bir telefon trafiği yürüttü.

Trump, görüşmenin "çok verimli" geçtiğini söylerken, iki liderin Budapeşte’de yüz yüze buluşma kararı aldığı açıklandı. Ancak planlanan toplantı hâlâ yapılmadı.

İKİNCİ KAYIT: RUSYA TASLAĞI ABD PLANINA SIZIYOR

Bloomberg’in yayınladığı ikinci kayıt 29 Ekim tarihli. Bu kez hatta Kremlin ekonomi danışmanı Kirill Dmitriev ve Yuri Ushakov var.

Dmitriev, Rusya’nın maksimalist pozisyonunu içeren bir belge hazırlayacaklarını söylüyor ve taslağı "gayri resmi" şekilde ABD tarafına iletmeyi planlıyor. Dmitriev’in ifadeleri dikkat çekiyor:

"Bırakalım da kendileri yapsınlar. Ama bizim versiyonumuzu aynen kabul edeceklerini sanmıyorum, ama en azından mümkün olduğunca ona yakın olacak."

Ushakov ise ABD’nin bu planı kendi lehine çevirme ihtimalinden endişe ediyor. Dmitriev, belgenin Witkoff ile tekrar konuşularak netleştirileceğini belirtiyor.

28 MADDELİK PLAN KRİZİ

Sızdırmaların ardından Witkoff’un Kremlin’e aşırı yakın tavrı tartışmalara neden oldu. Bu kayıtlar, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Cenevre’de Ukraynalılarla yürüttüğü temasların hemen ardından gündeme düştü.

Taraflar, Witkoff’un Dmitriev ile hazırladığı 28 maddelik Kremlin yanlısı taslağı revize ettiklerini açıkladı. Zelensky’nin danışmanları Trump ile görüşme önerdi, fakat Trump temkinli yaklaştı.

Trump, Truth Social’da şunları yazdı: "Amerika Birleşik Devletleri tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planı, her iki tarafın da ek katkılarıyla ince ayarlandı."

Trump, anlaşma son aşamaya gelmeden Zelensky ve Putin ile görüşmeye sıcak bakmadığını ifade etti.

BEYAZ SARAY’DAN WİTKOFF’A AÇIK DESTEK

Günün sonunda Beyaz Saray, Witkoff’u destekleyen açıklama yayımladı. Steven Cheung,"Bu haber bir şeyi kanıtlıyor: Özel Elçi Witkoff, barışı sağlamak için neredeyse her gün hem Rusya hem de Ukrayna'daki yetkililerle görüşüyor," ifadelerini kullandı.

TRUMP’A SIZAN KAYIT SORULDU: “BU STANDART BİR ŞEY”

Bloomberg’in ses kaydını yayınlamasının ardından Trump’a da konu soruldu.

"Witkoff’un Ruslara size nasıl hitap edecekleri konusunda koçluk yaptığı ses kaydını dinlediniz mi?" sorusuna Trump şu cevabı verdi:

"Bu standart bir şey. Bunu Ukrayna’ya satması gerekiyor, Ukrayna’yı Rusya’ya satacak. Bir anlaşma yapıcının yaptığı budur. Duymadım ama standart bir müzakere olduğunu duydum."