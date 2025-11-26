Nevşin Mengü bile CHP’nin şovlarına dayanamadı ‘Her şeyde komikli video olmak zorunda değil sanki’

CHP’li Veli Ağbaba ve diğer bazı milletvekillerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda her gün başka bir kılığa girerek şov yapmaları herkes gibi CHP’li gazeteci ve yorumcuları da bıktırdı.

CHP’li yorumcu Nevşin Mengü, her gün Plan ve Bütçe Komisyonu’nu yaptığı şovlarla tiyatroya çevirmeye çalışan CHP’li Veli Ağbaba’yı eleştirerek: “CHP’yi eleştirdiğimizde kızılıyor ama bilmiyorum yani… Her bütçe görüşmesinde başka bir mizansen yapıyor. Adalet Bakanı’na beyaz toros gösteriyor, bakan da ‘Beyaz Toros 90’ların sembolü, iktidarda siz vardınız’ diyor. Millet de hazırcevap yani. Her şeyde komikli video olmak zorunda değil” şeklinde konuştu.

“HER ŞEYDE KOMİKLİ VİDEO OLMAK ZORUNDA DEĞİL SANKİ”

Nevşin Mengü, CHP’li Veli Ağbaba’yı şu sözlerle eleştirdi: “Bakanlıkların bütçe görüşmelerinde Veli Ağbaba çok aktif. Her bütçe görüşmesinde başka bir mizansen yapıyor. Ne bileyim, kasket takıyor, Gençlik ve Spor Bakanı’na kırmızı kart gösterdi. Bakan da ‘VAR’dan geçmez’ dedi falan. Adalet Bakanı’na ‘Beyaz Toros’ gösteriyor, Yılmaz Tunç da diyor ki ‘Beyaz toros 90’ların sembolü, iktidarda siz vardınız” diyor. Tamam video dönemindeyiz. Bunun bir ortası yok mu ya? Tamam bunu söyleyenler de var. Tek konu İBB iddianamesi değil. Halkın da sesine kulak versin. Halkın da sesini duyursun. Ama bunun bir ortası yok mu? Her şeyde komikli video olmak zorunda değil sanki yani. ‘Her şeyde mizansen yaptık. Oradan da bakana laf çaktık. Sanki her şey böyle değil. Kusura bakmayın CHP’yi eleştirdiğimizde kızılıyor ama bilmiyorum yani… Ben şey bulmuyorum bu meclisteki komikli şakalı mizansenleri. Bakanlar da dönüyor onları bozuyor CHP’lileri. Millet de hazırcevap yani”