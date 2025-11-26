Bahis baronları kontrolden çıktı! Asgari ücrete yasa dışı bahis açtılar!

Yasa dışı bahis sitelerinde 2026 asgari ücretine oran açılması büyük tepki çekti. Skandal, hakemlerin bahis hesaplarıyla çalkalanan futbol gündeminin üzerine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı genelgeyle MASAK koordinasyonunda “yasa dışı bahis ve kumar eylem planı” yürürlüğe girerken, devlet dijital bahis ağlarına karşı kapsamlı bir operasyon başlatıyor.

Türkiye’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken, yasa dışı bahis sitelerinde skandal bir uygulama görüntülendi.

“Asgari Ücret 2026 Tutarı” başlığıyla oran açan kaçak siteler, ücretin 27.500 TL ve 30.000 TL bandının altı ve üstü için “oran” belirleyerek asgari ücreti kumar malzemesi haline getirdi.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, yasa dışı bahis çetelerinin kamu ekonomisini ilgilendiren başlıklara bile el attığı ortaya çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN YASA DIŞI BAHİS GENELGESİ

Skandalların artması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025–2026)” yayımlandı.

Genelgede yasa dışı bahis faaliyetlerinin:

Aile bütünlüğünü bozduğu,

Gençleri hedef aldığı,

Kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü,

Suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırladığı,

Kamu düzeni açısından ciddi tehdit oluşturduğu

vurgulanarak devletin koordinasyonu MASAK’a verdiği belirtildi.

“SINIR ÖTESİ BOYUTA ULAŞTI” UYARISI

Genelgede internet, sosyal medya ve kripto varlıklar üzerinden büyüyen yasa dışı kumara dikkat çekildi:

“Sanal dünyanın büyümesi ve finansal teknolojilerin çeşitlenmesiyle bu faaliyetlerin niteliği ve yayılma alanı önemli ölçüde değişmiştir. Mevcut soruna sınır ötesi bir boyut kazandırmıştır.”

Kamu kurumları, MASAK ve sivil toplum kuruluşları birlikte tek merkezden eylem planı yürütecek.

HAKEM SKANDALININ ARDINDAN İKİNCİ DARBE

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu geçen hafta 571 profesyonel hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin aktif bahis oynadığını açıklamıştı. Ardından 152 hakemin isimleri kamuoyuna duyurulmuş ve PFDK tarafından 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezaları verilmişti.

Bu skandal henüz sıcaklığını korurken, şimdi de asgari ücret için “oran açılması”, yasa dışı bahis ağlarının ulaştığı vahim noktayı gözler önüne serdi.

DEVLETTE TEK MERKEZLİ MÜCADELE BAŞLIYOR

Erdoğan’ın genelgesiyle:

Teknolojik izleme kapasitesi artırılacak,

Sosyal medya ve ödeme ağları daha sıkı takip edilecek,

Kripto varlık üzerinden bahis finansmanı engellenecek,

Uluslararası iş birlikleri genişletilecek,

Vatandaşlara yönelik farkındalık programları yürütülecek.

ASGARİ ÜCRET BİLE KUMAR ARACI YAPILDI

İşsizlikten ekonomiye, toplumsal sorunlardan suça kadar birçok alanı etkileyen yasa dışı bahis, artık milyonların geçim ücreti olan asgari ücrete kadar uzanmış durumda. Devletin sert karşı hamlesiyle bu alanın kapsamlı şekilde temizlenmesi bekleniyor.

