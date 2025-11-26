IHA Giriş Tarihi: Fakirlikten gelen lezzet dünya listelerinde 59'uncu sırada
1900'lü yıllarda Balkanlar'dan göç eden Boşnak ve Makedonların bayat ekmekleri değerlendirmek gayesiyle geliştirdiği bir lezzet olarak ortaya çıkan ıslama köfte, bugün Sakarya mutfağının simgesi haline geldi. İlikli kemik suyu, kırmızı toz biber, sarımsak ve soğanla hazırlanan özel sosta ıslatılan ekmekleri ve Adapazarı'na özgü köfteleriyle şehrin vazgeçilmez tatları arasında yer alan tescilli lezzet, bu yıl uluslararası arenada da büyük bir başarıya imza attı.