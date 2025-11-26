Fakirlikten gelen lezzet dünya listelerinde 59'uncu sırada

Kocaoğlu, "Bu lezzeti tatmak için 81 ilin yanı sıra yurtdışından da geliyorlar. Yoksulluktan, fakirlikten gelen bir lezzet Sakarya'dan çıkarak dünya listelerinde yer aldı bizleri gururlandırarak mutlu etti. Islama köftenin yanında da en çok tercih edilen yine şehrimizin coğrafi işaretli olan kabak tatlısıdır. İşletmemizde 4'üncü kuşak olarak yeğenlerimizle beraber devam ediyoruz. Biz bayrağımızı onlara vereceğiz onlarda bunu daha yukarı taşıyacak" diye konuştu.