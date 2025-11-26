  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gıda
9
Yeniakit Publisher
Fakirlikten gelen lezzet dünya listelerinde 59'uncu sırada

IHA Giriş Tarihi:
Fakirlikten gelen lezzet dünya listelerinde 59'uncu sırada

1900'lü yıllarda Balkanlar'dan göç eden Boşnak ve Makedonların bayat ekmekleri değerlendirmek gayesiyle geliştirdiği bir lezzet olarak ortaya çıkan ıslama köfte, bugün Sakarya mutfağının simgesi haline geldi. İlikli kemik suyu, kırmızı toz biber, sarımsak ve soğanla hazırlanan özel sosta ıslatılan ekmekleri ve Adapazarı'na özgü köfteleriyle şehrin vazgeçilmez tatları arasında yer alan tescilli lezzet, bu yıl uluslararası arenada da büyük bir başarıya imza attı.

#1
Foto - Fakirlikten gelen lezzet dünya listelerinde 59'uncu sırada

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi tarafından hazırlanan 2025 "Dünya'nın En İyi 100 Yemeği" listesinde ıslama köfte, dünyanın en iyi 100 yemeği arasında 59'uncu sırada yer alarak büyük bir gurur kaynağı oldu.

#2
Foto - Fakirlikten gelen lezzet dünya listelerinde 59'uncu sırada

Dünyanın dört bir yanından 11 bin 258 geleneksel yemeğin toplam 367 bin 847 geçerli puanlamaya göre değerlendirildiği listede Türkiye 7 yemekle temsil edilirken, ıslama köftenin bu listeye girmesi Sakarya'nın gastronomi değerini uluslararası alanda da tescillemiş oldu.

#3
Foto - Fakirlikten gelen lezzet dünya listelerinde 59'uncu sırada

Özellikle Adapazarı'nda hazırlanan nefis köfteleri, kemik suyunda ıslatılarak kızartılan ekmekleri ve özgün sunumuyla tanınan ıslama köfte; hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin tercihi olmaya devam ediyor.

#4
Foto - Fakirlikten gelen lezzet dünya listelerinde 59'uncu sırada

Coğrafi işaretli yemek hakkında bilgiler veren restoran işletmecisi Musa Kocaoğlu, "Köftemizin en büyük özelliği ekmeğinin ekşi mayalı kara fırın ekmeği olmasıdır. İkincisi ise et suyundan gelir; takriben 18 saate yakın kazanda kaynatıyoruz. Hayvanın kaval kemiği, soğan, sarımsak, limondan oluşuyor. Kolojen haline geldikten sonra üzerine kırmız toz biberle hazırladığımız sosumuzu döküyoruz. Köftenin en büyük esprisi ekmekte bitiyor.

#5
Foto - Fakirlikten gelen lezzet dünya listelerinde 59'uncu sırada

Bu ıslama köfte yoksulluk, fakirlik zamanından gelen bir lezzet. Atalarımız bayatlayan ekmekleri ‘papara' yapıp mangalın, sobanın üzerine atar yumuşadıktan sonra yerlermiş. Bizde gelen bu kültürü kendi reçetelerimize göre değiştirip sofralara sunuyoruz. Bu lezzetin 59'uncu sırada ve köfte kategorisinde ise dünyada 3'üncü sırada olması bize gurur veriyor. Islama köfte Sakarya'nın tescilli bir lezzeti. Bu lezzet, Sakarya'da 300 ile 400 lira arasında satılıyor bizde de 340 liradır" dedi.

#6
Foto - Fakirlikten gelen lezzet dünya listelerinde 59'uncu sırada

Kocaoğlu, "Bu lezzeti tatmak için 81 ilin yanı sıra yurtdışından da geliyorlar. Yoksulluktan, fakirlikten gelen bir lezzet Sakarya'dan çıkarak dünya listelerinde yer aldı bizleri gururlandırarak mutlu etti. Islama köftenin yanında da en çok tercih edilen yine şehrimizin coğrafi işaretli olan kabak tatlısıdır. İşletmemizde 4'üncü kuşak olarak yeğenlerimizle beraber devam ediyoruz. Biz bayrağımızı onlara vereceğiz onlarda bunu daha yukarı taşıyacak" diye konuştu.

#7
Foto - Fakirlikten gelen lezzet dünya listelerinde 59'uncu sırada

Kocaeli'den Sakarya'ya gelen Nezir Yakar, "Hususi olarak ıslama köfte yemek için geldik. Sakarya'nın lezzeti dünyaya açıldı" derken Düzce'den iş için gelen ve tescilli yemeğin tadına bakan Rasim Çakmak, "Islama köfte dünya listesinde 59'uncu sırada yer alıyormuş ama bence daha üst sıralarda olması gerekiyor" diye konuştu.

#8
Foto - Fakirlikten gelen lezzet dünya listelerinde 59'uncu sırada

İstanbul'dan Sakarya'ya ıslama köfte yemeye gelen İbrahim Kızılkaya, "Denemek için bir porsiyon söyledim daha sonrasın iki porsiyon daha söyledim. Türkiye'de ve Sakarya'da böyle bir lezzet olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Bu lezzettin daha üst sıralarında olmasını temenni ederim" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Davutoğlu: 4 parti birleşiyor!
Gündem

Ahmet Davutoğlu: 4 parti birleşiyor!

‘Türkiye’nin bana ihtiyacı olmasa siyaseti şimdi bırakırım’ sözleriyle siyasette daha çok yapacakları işler olduğunun altını çizen ‘derin st..
Türkiye’ye yerleşen Ukraynalı kadından çok konuşulacak "Türkiye" itirafı! Birileri resmen çıldıracak
Gündem

Türkiye’ye yerleşen Ukraynalı kadından çok konuşulacak “Türkiye” itirafı! Birileri resmen çıldıracak

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı bir kadının sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti. Her fırsatta Türkiye'yi karalamak isteyen çevrelere ..
Arap düşmanları, Siyonistlerin koynunda çıktı!
Aktüel

Arap düşmanları, Siyonistlerin koynunda çıktı!

Sosyal medya platformu X'in devreye aldığı ve kullanıcıların hesaplarını hangi ülkede oluşturduğunu gösteren şeffaflık uygulamasına yönelik ..
Köpekperest Berna Laçin sonunda motoru yaktı: ‘Bu yaşıma geldim böyle analiz görmedim’
Aktüel

Köpekperest Berna Laçin sonunda motoru yaktı: ‘Bu yaşıma geldim böyle analiz görmedim’

Köpekperest sözde tiyatro sanatçısı Berna Laçin’in sırf sokak köpeklerinin toplanıp barınaklara gönderilmesine karşı olmak uğruna yaptığı pa..
PKK’yı bitiremeyen ulusalcı emekli subaylar deliriyorlar
Gündem

PKK’yı bitiremeyen ulusalcı emekli subaylar deliriyorlar

Ali Karahasanoğlu bu günkü yazısında; İmralı'da yapılan görüşmenin terörü bitirme yolunda atılmış kritik bir adım olduğunu vurgulayarak, MHP..
İran’da yolsuzluk su krizine neden oldu, başkent taşınıyor
Dünya

İran’da yolsuzluk su krizine neden oldu, başkent taşınıyor

İran Cumhurbaşkanı Pezekişyan, Tahran’daki su kıtlığı ve ekolojik kriz nedeniyle başkentin taşınması gerektiğini açıkladı. Uzmanlar, milyonl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23