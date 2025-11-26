Ahmet Davutoğlu: 4 parti birleşiyor!

Türkiye’de muhalefet partileri arasındaki olası yeni işbirliği arayışları Ankara kulislerinde yeniden gündemde. Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, dün akşam katıldığı Ekol Tv'de yaptığı değerlendirmede Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah’ın ortak bir siyasi zeminde buluşabileceğini söyledi. Davutoğlu, "Gün ego yapma günü değil. Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım seçim sathına girmeden bu birleşmeyi gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

'YENİ YOL' DENEMESİ İLK AŞAMA

Gelecek, Saadet ve DEVA partileri, son aylarda Meclis içinde ortak hareket etme arayışlarını kurumsallaştırarak “Yeni Yol” adıyla bir çatı grup oluşturmuştu. TBMM’de grup kurabilmek için gereken milletvekili sayısına ulaşan yapının şu an 21 milletvekili bulunuyor.

Yeni Yol girişimi, özellikle üç partinin Meclis’teki görünürlüğünü ve etkinliğini koruma amacı taşıyor. Ancak kulislerde, bu adımın daha geniş bir birleşmenin ilk aşaması olabileceği de konuşuluyor.

YENİDEN REFAH İTTİFAKA NASIL BAKIYOR?

Yeniden Refah Partisi Meclis’te dört milletvekiliyle temsil ediliyor. Son dönemde partiye yakın isimler, farklı “birleşme ya da ittifak modellerinin” değerlendirildiğini, temasların sürdüğünü dile getiriyor. Kamuoyuna açık açıklamalarda net bir takvim ya da model ortaya konmuş değil. Ancak hem Gelecek-Saadet-DEVA hattında hem de Yeniden Refah cephesinde “diyalog” vurgusu dikkat çekiyor.