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İdlib'de yaralanan asker şehit oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-12 21:14:29 -
İdlib'de yaralanan asker şehit oldu

ANKARA (AA) - İdlib bölgesinde, 5 Haziran'da teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İdlib bölgesinde 5 Haziran'da teröristlerce zırhlı ambulansa yapılan saldırıda ağır yaralanan askerin, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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