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Aktüel İdlib'de şiddetli sağanak sonucu kamplardaki çadırlar sular altında kaldı
Aktüel

İdlib'de şiddetli sağanak sonucu kamplardaki çadırlar sular altında kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:36:12 -
İdlib'de şiddetli sağanak sonucu kamplardaki çadırlar sular altında kaldı

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ilinde gece yarısı başlayan şiddetli sağanak, derme çatma durumdaki 23 çadır kampı olumsuz etkiledi.

Gece boyu süren yağış sonucu, Suriye'nin Türkiye sınır hattında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı çadır kamplar sular altında kaldı.

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki 23 kampın şiddetli sağanaktan etkilendiğini söyledi.

Hallaj, ilk çalışmalarda Harbanouş, Atşan, Gayis, Zeytun Selam, Sadaka, Zekat gibi kamplarda yaklaşık 3 bin 600 ailenin mağdur olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Bölgede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarına da çağrıda bulunan Hallaj, kamplarda yaşayan sivillerin acil yardıma ihtiyacı olduğunu kaydetti.

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