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Aktüel İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Erdoğan'ın cenazesi memleketine uğurlandı
Aktüel

İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Erdoğan'ın cenazesi memleketine uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:56:11 -
İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Erdoğan'ın cenazesi memleketine uğurlandı

HATAY (AA) - İdlib'deki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi.

Hatay Havaalanında basına kapalı düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Erhan Uzun, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve diğer protokol üyeleri ile silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze Çanakkale'ye uğurlandı.



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