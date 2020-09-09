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Aktüel İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Erdoğan'ın cenazesi Çanakkale'ye getirildi
Aktüel

İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Erdoğan'ın cenazesi Çanakkale'ye getirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:42:41 -
İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Erdoğan'ın cenazesi Çanakkale'ye getirildi

ÇANAKKALE (AA) - İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Çanakkale'ye getirildi.

Askeri kargo uçağıyla Çanakkale Havalimanı'na getirilen şehit Erdoğan'ın cenazesini, akrabaları ve yakınları ile Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, askeri ve mülki erkan karşıladı.

Şehit Erdoğan'ın naaşı, daha sonra Çanakkale Belediyesi Yeni Şehir Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.

Erdoğan’ın cenazesinin, yarın şehir mezarlığında toprağa verilmesi planlanıyor.

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