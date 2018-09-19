İdlib’de neler olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de yapılan ikili görüşmede İdlib konusunda mutabakata vardı. Peki bundan sonra İdlib'te neler olacak?19 Eylül 2018 Çarşamba 11:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Liderlerin masasındaki konu dünya gündeminde olan İdlib oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun çabaları sonucu Rusya ile İdlib konusunda mutabakata varıldı. Peki bundan sonra İdlib'te neler olacak?
YORUM YAZ