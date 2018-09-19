İdlib’de neler olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Liderlerin masasındaki konu dünya gündeminde olan İdlib oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun çabaları sonucu Rusya ile İdlib konusunda mutabakata varıldı. Peki bundan sonra İdlib'te neler olacak?