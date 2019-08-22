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İdlib'de hava saldırısı

Rejime bağlı uçaklar İdlib'in Tel Tukan bölgesi güneyinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 8 numaralı Gözlem Noktası'nın 7,5 kilometre güneybatısındaki bölgeyi vurdu- Saldırıda Gözlem Noktası'nda ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinde bir hasar ve zaiyatın yaşanmadığı öğrenildi

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:34
İdlib'de hava saldırısı

ANKARA (AA) - Rejime bağlı uçaklar İdlib'in Tel Tukan bölgesi güneyinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 8 numaralı Gözlem Noktası'nın 7,5 kilometre güneybatısındaki bölgeyi vurdu. Gözlem Noktası'nda ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinde bir hasar ve zaiyatın olmadığı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib bölgesinde Rusya Federasyonu ile yapılan mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen ve sivillerle masum insanlara büyük zararlar vererek giderek insanlık dramına dönüşen operasyonlar, Rusya Federasyonu makamlarına yapılan tüm uyarılara rağmen devam ediyor.

Rejim söz konusu mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak yaptığı saldırılara bugün bir yenisini ekledi. Rejime bağlı uçaklar Tel Tukan bölgesi güneyinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 8 numaralı Gözlem Noktası'nın 7,5 kilometre güneybatısındaki bölgeyi vurdu.

Saldırıda Gözlem Noktası'nda ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinde bir hasar ve zaiyatın yaşanmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:34
  1. gözlem noktası
  2. İdlib
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri

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