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İdlib’de halkın Ramazan coşkusu

Suriye’de korona virüs salgını endişesi yaşayan halk normal hayatına dönerken bir yandan da Ramazan coşkusu yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:57:06 -
İdlib’de halkın Ramazan coşkusu

Suriye’de korona virüs salgını endişesi yaşayan halk normal hayatına dönerken bir yandan da Ramazan coşkusu yaşıyor. Suriyeliler, İdlib merkezinde Ramazan ayı için alışverişlerini sürdürüyor.


Suriye’nin İdlib kentinde korona virüs salgınına rağmen insanlar normal hayata dönmeye çalışıyor. Salgın nedeniyle daha önce İdlib merkezinde kapalı olan pazar yerleri yeniden açıldı. Halk, pazarların açılmasının ardından pazarlara akın etti. Pazar yerleri, Ramazan’a özel ürünlerle süslendi. Pazara gelen müşteriler korona virüse karşı dikkat ederek alışverişlerini sürdürdü. Pazarların açılmasıyla virüsün yayılmasından endişe eden halk hijyen kurallarına uydu.


Satıcılar ise iş yerlerinin tekrar kapatılmasından endişeleniyor ve salgının bitmesini bekliyor.

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