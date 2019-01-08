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İdlib'de ''devrim bayrağını'' kim çiğnedi?

İdlib son günlerde Suriye rejimi karşıtı Muhalif grupların çatışmalarına sahne oluyor. Dün itibari ile çatışmalar sona ererken Muhaliflere ait bir çok internet sitesinde yayınlanan Tahrir el Şam Heyeti'ne bağlı savaşçıların Muhalefetin benimsediği bayrağı çiğneyen fotoğrafları tansiyonu yeniden yükseltti.

08 Ocak 2019 Salı 15:22
İdlib'de ''devrim bayrağını'' kim çiğnedi?

Türkiye ve Rusya'nın Soçi mutabakatı ile anlaşmaya vardığı İdlib'de son dönemde bölgede Suriye rejimine karşı savaşan muhalif gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

Tahrir el Şam Heyeti (HTŞ) ile Nureddin Zenki Hareketi arasında gerçekleşti. Savaşın sonunda Tahrir el Şam Heyeti savaşçıları İdlib'de etki alanını genişletti, Nureddin Zenki Hareketi savaşçılarının çoğu teslim oldu ve teslim olmayı kabul etmeyenler Afrin kırsalına konuşlandı.

Savaş şimdilik bitti ancak, İdlib'de gerginlik yüksek. Kentte özellikle Ahrar el Şam ve Şükur el Şam hakimiyetindeki bölgelerde yeniden silah seslerinin duyulmasından endişe ediliyor.

Tüm bunlar olurken Tahrir el Şam Heyeti yöneticileri çatışmaların batı Halep kırsalında Nureddin Zenki grubunun 4 savaşçısını öldürmesi ile başladığını ifade ederek 'savaş yanlısı olmadıklarını' ifade etti.

Bölgede tansiyonu düşürmeyi hedefleyen ve bir çok muhalif grubun birleşiminden oluşan ''Müminleri teşvik et'' operasyon odası anlaşmazlığın giderilmesi için her grubun razı olacağı  'şeri heyetin' kuracağı bir mahkeme'nin kurulması için bi beyan yayınladı.

Fakat İdlib'den gelen fotoğraf dengeleri bir kez daha değiştirdi. Tahrir el Şam Heyeti'ne bağlı savaşçıların ''Özgür Suriye Ordusu'' ve Muhalefetin benimsediği bayrağa basan bir fotoğraf yayınlandı.

Tahrir Şam heyeti (HTŞ) ise fotoğrafın ardından hızlı bir açıklama yayınladı. ''Devrim Bayrağı''nın ayaklar altına alındığı fotoğrafn eski olduğunu ve olay gerçekleştiği dönem de bu olayı gerçekleştirenlerin cezalandrıldığını İBA ajansı aracılığı ile kamuoyuna duyurdu.

Arından akıllara Fotoğrafın kimin tarafından yayınlandığı sorusu geldi. Yerel kaynaklara göre iki ihtimal var. Bunlardan ilki İdlib'deki IŞİD hücreleri.

İdlib kentinde son yıllarda IŞİD'a ait hücrelerin Muhalif gruplara bağlı savaşçılar tarafından operasyonla etkisiz hale getirildiği biliniyor. Fakat kentin içinde hala IŞİD hücrelerinin aktif olduğu biliniyor.

Bir diğer ihtimal ise Tahrir Şam Heyeti içindeki 'savaş yanlısı' grup. Bu grubun zaman zaman HTŞ içindeki hiyerarşiye karşı geldikleri biliniyor.

Tahrir el Şam Heyeti kendine ait karakol ve  binalarda ''devrim bayrağı''nın değişik versiyonunu kullanıyor.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 15:22
  1. Ordu
  2. idlib
  3. devrim bayrağı

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