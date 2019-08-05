İdlib'de ateşkes bozuldu! Harekete geçiyorlar

Suriye’de rejim karşıtı grupların elindeki son kale konumundaki İdlib’e 3 ay önce operasyon başlatan Esed rejimi bölgede geçtiğimiz hafta koşullu ateşkesi kabul etmişti. Ancak Suriye rejimi ordusu bölgede askeri operasyonları yeniden başlattığını duyurdu. Türkiye’yi de ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerine uymamakla suçladı.

Suriye devlet televizyonu Perşembe günü İdlib'te ateşkesin geçen yıl Rusya ve Türkiye'nin öncülüğünde İdlib'de tampon bölge oluşturulmasını amaçlayan anlaşmaya uymaları koşuluyla yürürlüğe girebileceğini aktarmıştı.

"Yeniden başlatıyoruz"

Suriye ordusundan Pazartesi günü yapılan açıklamada “Ateşkes anlaşması koşulluydu. Ancak koşullar yerine getirilmedi. Terör örgütlerine yönelik askeri operasyonları yeniden başlatıyoruz” denildi.

Suriye'de Esed rejiminin koşullu ateşkesi duyurduğu Perşembe gününden bu yana bölgede hava saldırısı düzenlenmediği ancak ordu ve muhalif gruplar arasında karadan çatışmaların devam ettiği belirtiliyor.

Operasyonun başladığı Nisan ayından bu yana Birleşmiş Milletler'e göre İdlib'de en az 400 kişi hayatını kaybetti, en az 440 bin kişi de göç etmek zorunda kaldı.

Moskova ile varılan anlaşma kapsamında Ankara'nın İdlib bölgesinde askeri bulunuyor. Bugüne kadar üzerinde uzlaşı sağlanan bir dizi ateşkes anlaşması şimdiye kadar bölgedeki çatışmaları durdurabilmiş değil.

Esed rejimi ise 3 ay önce İdlib'de Rusya'nın desteğiyle başlattığı operasyonda önemli ilerleme sağlayabilmiş değil. Çatışmalarda her iki tarafın da ağır kayıp verdiği belirtiliyor.