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Gündem İdlib'de acı haber! 21 yaşındaki asker, kalp krizi geçirdi
Gündem

İdlib'de acı haber! 21 yaşındaki asker, kalp krizi geçirdi

İdlib'de görev yapan 21 yaşındaki Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener dün akşam saatlerinde duş aldığı sırada rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özgüvener, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Özgüvener 1 yıl önce göreve başladığı ve ilk görev yerinin İdlib olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 17:40:00 - 2022-05-20 17:46:06
İdlib'de acı haber! 21 yaşındaki asker, kalp krizi geçirdi

İdlib'den tüm Türkiye'yi yasa boğan bir haber geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 1 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan Atalay Özgüvener, ilk görev yeri olan İdlib'de dün akşam saatlerinde duş aldığı sırada rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Özgüvener, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Özgüvener'in kalp krizi sonucu şehit olduğu öğrenildi.

Acı haber baba ocağına ulaştı

Özgüvener'in ölüm haberi, Ankara'da yaşayan baba ocağına ulaştı. Evin önünde Altındağ Belediyesi'nce taziye çadırı kuruldu. Baba Özer Özgüvener, taziyeleri kabul etti.

3 saat önce babasıyla görüntülü konuşmuş

Özer Özgüvener'in, oğlu Atalay ile vefatından yaklaşık 3 saat önce görüntülü konuştuğu ve oğlunun yakın zamanda izne geleceğini söylediği öğrenildi.

Atalay Özgüvener'in cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek.

 

 

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