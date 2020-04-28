  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İdlib’de 6’ncı Türk-Rus ortak devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6’ncı Türk-Rus ortak kara devriyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

2020-04-28 11:40:24 -
İdlib’de 6’ncı Türk-Rus ortak devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6’ncı Türk-Rus ortak kara devriyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Mart’ta gerçekleştirdiği görüşme sonrasında varılan mutabakat çerçevesinde İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6’ncı Türk-Rus birleşik kara devriyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TR-RF mutabakatı çerçevesinde İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6’ncı Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı