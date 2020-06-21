İdlib şehidinin babasına Babalar Günü ziyareti

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İdlib’te şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur’un babasını evinde ziyaret ederek Babalar Gününü kutladı.

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur’un babası Mehmet Bağatur’u Sason’a bağlı Aşağı Mahalledeki evinde ziyaret eden Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve beraberindekiler, şehit babasının Babalar Gününü kutladı.

Ziyarette konuşan Çelik, Mehmet Bağatur’un bir oğlunu şehit verdiğini söyledi. Çelik, ’’Bağatur bir oğlunu şehit verdi ama binlerce evlat kazandı. Bizler her zaman Mehmet amcanın yanında olacağız ve ona bir evlat sıcaklığını hissettirmeye çalışacağız. Mehmet amcanın ve ülkemizdeki bütün şehit babalarının babalar günü kulu olsun" dedi.

Ziyarette duygulu anlar yaşan baba Bağatur da ’’Bugün Babalar Günü. Beni evladım arayıp Babalar Günümü kutlayamadı ama manevi evladım olan sizler ve burada olmayan birçok kişi beni arayarak Babalar Günümü kutladı. Bugün ayrıca bir gururluyum. Şehit babası olmak herkese nasip olmayacak kadar değerlidir. Bana nasip eden Allah’a hamdolsun’’ diye konuştu.

Bağatur, ziyaretlerinden dolayı Çelik ve beraberindekilere teşekkür etti.