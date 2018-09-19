İdlib mutabakatı zaptı yayımlandı! İşte o maddeler...

Türkiye ve Rusya arasında İdlib'e yönelik imzalanan mutabakat zaptı, kamuoyunun gözleri önüne serildi.

CNN TÜRK, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin’in görüşmelerinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun imzaladığı zaptın maddelerini şöyle açıkladı:

İdlib gerginliği azaltma bölgesi korunacak. Türkiye’nin gözlem noktaları güçlendirilerek görevlerine devam edecek.

Rusya Federasyonu, İdlib’de askeri operasyonlar ve saldırılardan kaçınılması için gerekli önlemleri alacak ve mevcut statüko korunacak.

Silahsızlandırma bölgesi 15-20 kilometre olacak.

Silahsızlandırma bölgesinin sınırları, sahadaki çalışmalarla belirlenecek.

Tüm radikal terörist gruplar, silahsızlandırma bölgesinden 15 Ekim’e kadar çekilecek.

Çatışan taraflara ait tüm tanklar, çok namlulu roket atarlar, toplar ve havanların da aralarında olduğu ağır silahlar 10 Ekim’e kadar İdlib’deki silahsızlandırma bölgesinden çekilecek.

Silahsızlandırma bölgelerindeki denetimler, Türk ve Rus askerler tarafından yapılacak. İnsansız hava araçlarıyla gözlemlenecek.

M4 (Halep-Lazkiye) ve M5 (Halep-Humus) otoyollarının güvenliği 2018 sonuna kadar sağlanacak ve trafiğe açılacak.

İdlib’de sürdürülebilir ateşkes rejiminin sağlanması için etkin önlemler alınacak. Rusya, İran ve Türkiye ortak koordinasyon merkezi geliştirecek.

İki taraf da Suriye’deki her türlü teröre karşı olduklarını ve mücadele konusundaki kararlılıklarını yineledi.

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