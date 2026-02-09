  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Başkan yine Phuket tatiline gidebilir! İşçiler yeniden greve gitti Erman Toroğlu hakkında flaş soruşturma! Umman'da müzakere yapılmıştı: İsrail'den ABD'ye flaş İran teklifi! Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! İmamoğlu'nun avukatı serbest bırakıldı TBMM'deki taciz davasında flaş gelişme CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Soylu belgeleri yayınladı Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı Gazze gündemden düşürüldü yerine ICE operasyonları oturtuldu 'Biz yaptık' itirafı! Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı
Ekonomi idefix, yeni lansmanıyla e-ticarette “Alışılmadık Alışveriş” dönemini başlatıyor!
Ekonomi

idefix, yeni lansmanıyla e-ticarette “Alışılmadık Alışveriş” dönemini başlatıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
idefix, yeni lansmanıyla e-ticarette "Alışılmadık Alışveriş" dönemini başlatıyor!

Türkiye’nin yerli ve milli markası idefix, yeni lansman dönemiyle birlikte marka iletişimini ve alışveriş deneyimini yeniden yorumluyor. “Alışılmadık Alışveriş” yaklaşımını merkezine alan idefix, tüketicileri daha özgün, alışılmadık ve fırsatlarla dolu bir alışveriş deneyimine davet ediyor.

Yeni lansman filmiyle idefix, e-ticaret alışverişinde kanıksanan kalıplara meydan okuyor. Film; sıradanlaşmış alışveriş alışkanlıklarını ters yüz ederek izleyicilere alışılmadık fırsatlar, alışılmadık indirimler ve alışılmadık ürünler sunduğunu belirtiyor.

Animasyon ile dikkat çekici konsepti bir araya getiren yaratıcı dil, izleyiciyi alışverişte “alışılmışın dışında seçeneklere” davet ederken; idefix’in sunduğu renkli, beklenmedik ve keyifli alışveriş yolculuğunun altını çiziyor.

Üstelik idefix premium’la alışveriş deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak,  Ücretsiz kargo, 2 kat idealpuan, ücretsiz Tivibu Go ve Muud üyelikleri, hediye kahve ve ilk iki ay ayda sadece 1 TL gibi avantajları tek bir üyelikte buluşturan, alışverişten günlük yaşama uzanan daha keyifli, kazançlı ve ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23