İdeal kiloya ulaştıran çilek ve kirazlı kür

İçimi çok yumuşak olan ve aynı zamanada zayıflatan bir içeceğe kim "hayır" diyebilir ki?

Kiraz sapının ödem atma etkisini bilmeyen ya da duymayan yoktur. Aynı şekilde çilekli su da aynı şekilde vücut içerisindeki iltihabı ve yağı giderebiliyor.

Bu çayın içerisinde bulunan her malzeme, vücuttaki fazlalıkların atılmasına yardımcı oluyor. Bu sebepten dolayı, çok kısa süre içerisinde ödem ve birikmiş iltihabı atacağı için, ilk etapta ortalama iki kilo vermeniz normaldir.

Kilo kaybı, kişiden kişiye ve bünyeye göre değişiklik gösterir. Eğer vücudunuz fazla su tutuyor ve çaydan sonra ani bir kilo kaybı yaşayabilirsiniz.

Malzemeler

1 poşet yeşil çay

1 çubuk tarçın

1 tutam kiraz sapı

10 çilek

1 litre su

bir miktar zencefil

2 tatlı kaşığı limon suyu

Öncelikle bir bardak kadar suyu ayırın. Kalan suyu derin bir tencereye koyarak orta ateşte ısınmasını sağlayın.

Çilekleri, tarçını ve kiraz sapını bu suyun içine koyun. 3 dakika kadar kaynatıp çileklerin rengini salmasını sağlayın.

Kaynama işlemi bittikten sonrada ocaktan alıp içerisine zencefili ilave edin. 5-8 dakika kadar kapağı kapalı vaziyette demlenmesini sağlayın ve sonunda limon suyunu ekleyin.

Demlenme esnasında ayırdığınız bir bardak su ile bir poşet yeşil çayı demleyin.

Soğuduktan sonra yeşil çay ve çilekli suyu karıştırın.

İçerisine buz atarak gün içerisinde tüketin.

Şimdiden afiyet olsun...